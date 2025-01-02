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ЗСУ поставили рекорд зі знищення окупантів упродовж 2024 року

2 січня 2025 13:48
Анастасія Постоєнко - Редактор
Втрати російської армії у 2024 році — рекордні цифри
Російський військовий. Фото: росЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Для Збройних Сил України 2024 рік став рекордним за кількістю знищених живої сили та техніки російської армії. Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, втрати агресора суттєво перевищили підсумки 2022-го та 2023-го років.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

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Росія втратила майже 36 дивізій за рік

Сили оборони України у 2024 році зменшили чисельність армії рф на 430 790 військових, що умовно відповідає 36 мотострілецьким дивізіям сухопутних військ.

Найбільші втрати в живій силі були зафіксовані у грудні 2024 року – 48 670 військових. Це рекордний показник від початку широкомасштабного вторгнення. Листопад 2024 року також відзначився великими втратами ворога – 45 720 військових.

Втрати російської техніки: танки, ББМ та артилерія

Українські захисники ефективно знищували військову техніку агресора, перетворюючи її на металобрухт.

У 2024 році знищено 3 689 танків російської армії, що відповідає 119 танковим батальйонам. Найбільше танків було уражено в травні – 428 одиниць, зокрема 31 танк лише за одну добу 12 травня.

Загальна кількість знищених та підбитих ББМ склала 8 956 одиниць. Найбільше бронетехніки виведено з ладу в жовтні – 923 одиниці, що завдало бюджету країни-агресора збитків на понад пів мільярда доларів.

У 2024 році наші воїни знищили 13 050 одиниць російської артилерії, чого вистачило б для укомплектування 725 артдивізіонів. Найбільші втрати артилерії росармія зазнала у липні – 1 520 артсистем.

Також вдалося знищити 313 одиниць реактивних систем залпового вогню та 407 засобів протиповітряної оборони.

Ворог також втратив значну кількість транспортних засобів. У листопаді було знищено 2 469 автомобілів, що стало найбільшим показником з лютого 2022 року. За рік ця цифра сягнула 21 345 одиниць.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писав про те, які території втратила та здобула Україна у 2024 році. 

Також стало відомо, що російські війська втратили бойову ініціативу на Харківщині. 

російські війська ЗСУ танки військова техніка втрати окупантів бойові дії

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