Потери российской армии в 2024 году — рекордные цифры

Российский военный. Фото: росСМИ

Для Вооруженных Сил Украины 2024 стал рекордным по количеству уничтоженных живой силы и техники российской армии. Согласно данным Генерального штаба ВСУ, потери агрессора существенно превысили итоги 2022-го и 2023-го годов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Силы обороны Украины в 2024 году уменьшили численность армии РФ на 430 790 военных, что условно соответствует 36 мотострелковым дивизиям сухопутных войск.

Наибольшие потери в живой силе были зафиксированы в декабре 2024 – 48 670 военных. Это рекордный показатель с начала широкомасштабного вторжения. Ноябрь 2024 также отметился большими потерями врага — 45 720 военных.

Потери российской техники: танки, ББМ и артиллерия

Украинские защитники эффективно уничтожали военную технику агрессора, превращая ее в металлолом.

В 2024 году уничтожено 3689 танков российской армии, что соответствует 119 танковым батальонам. Больше всего танков было поражено в мае – 428 единиц, в том числе 31 танк всего за сутки 12 мая.

Общее количество уничтоженных и подбитых ББМ составило 8956 единиц. Больше всего бронетехники выведено из строя в октябре – 923 единицы, что нанесло бюджету страны-агрессора ущерб более чем на полмиллиарда долларов.

В 2024 году наши воины уничтожили 13050 единиц русской артиллерии, чего хватило бы для укомплектования 725 артдивизионов. Наибольшие потери артиллерии росармия понесла в июле – 1520 артсистем.

Также удалось уничтожить 313 единиц реактивных систем залпового огня и 407 средств противовоздушной обороны.

Враг также потерял значительное количество транспортных средств. В ноябре было уничтожено 2469 автомобилей, что стало наибольшим показателем с февраля 2022 года. За год эта цифра составила 21 345 единиц.

Напомним, Новини.LIVE ранее писал о том, какие территории потеряла и получила Украина в 2024 году.

Также стало известно, что российские войска потеряли боевую инициативу в Харьковской области.