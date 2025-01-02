Потери российской армии в 2024 году — рекордные цифры

ВСУ поставили рекорд по уничтожению оккупантов в 2024 году
Для Вооруженных Сил Украины 2024 стал рекордным по количеству уничтоженных живой силы и техники российской армии. Согласно данным Генерального штаба ВСУ, потери агрессора существенно превысили итоги 2022-го и 2023-го годов.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
Россия потеряла почти 36 дивизий в год
Силы обороны Украины в 2024 году уменьшили численность армии РФ на 430 790 военных, что условно соответствует 36 мотострелковым дивизиям сухопутных войск.
Наибольшие потери в живой силе были зафиксированы в декабре 2024 – 48 670 военных. Это рекордный показатель с начала широкомасштабного вторжения. Ноябрь 2024 также отметился большими потерями врага — 45 720 военных.
Потери российской техники: танки, ББМ и артиллерия
Украинские защитники эффективно уничтожали военную технику агрессора, превращая ее в металлолом.
В 2024 году уничтожено 3689 танков российской армии, что соответствует 119 танковым батальонам. Больше всего танков было поражено в мае – 428 единиц, в том числе 31 танк всего за сутки 12 мая.
Общее количество уничтоженных и подбитых ББМ составило 8956 единиц. Больше всего бронетехники выведено из строя в октябре – 923 единицы, что нанесло бюджету страны-агрессора ущерб более чем на полмиллиарда долларов.
В 2024 году наши воины уничтожили 13050 единиц русской артиллерии, чего хватило бы для укомплектования 725 артдивизионов. Наибольшие потери артиллерии росармия понесла в июле – 1520 артсистем.
Также удалось уничтожить 313 единиц реактивных систем залпового огня и 407 средств противовоздушной обороны.
Враг также потерял значительное количество транспортных средств. В ноябре было уничтожено 2469 автомобилей, что стало наибольшим показателем с февраля 2022 года. За год эта цифра составила 21 345 единиц.
Напомним, Новини.LIVE ранее писал о том, какие территории потеряла и получила Украина в 2024 году.
Также стало известно, что российские войска потеряли боевую инициативу в Харьковской области.
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