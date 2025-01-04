В России похвастались новым ПО для войск пока в армии коррупция беспорядок и хаос

Російський військовий за панеллю управління. Фото: росЗМІ

Російська армія намагається збільшити свою бойову потужність, уникаючи оголошення загальної мобілізації. Відомо, що там похизувалися використанням нової системи програмного забезпечення для керування підрозділами. Водночас на передовій досі існують проблеми з координацією та хабарництвом в лавах військових.

Про це йдеться у звіті Інституту дослідження війни ISW.

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Росія використовує нові технології для координації "Глаз/Гроза"

Міністерство оборони Росії активно підтримує новостворене програмне забезпечення "Глаз/Гроза", яке забезпечує організоване командування та управління (С2) для підрозділів на передовій.

На проросійському телеканалі "Звезда" показали, як солдати в Михайлівській військовій артилерійській академії у Санкт-Петербурзі освоюють цю систему. Однак, як повідомляють мілблогери та колишні інструктори, насправді реальна ситуація зовсім не така.

Програма не впроваджена на достатньо широкому рівні, і російські військові здебільшого покладаються на соціальні мережі та месенджери для координації бойових дій.

В російській армії корупція та безлад

Тим часом російські солдати продовжують скаржитися на знущання з боку командирів. Російські опозиційні видання повідомляють про численні випадки, коли офіцери конфіскують особисті телефони солдатів, змушують поранених платити хабарі (від 20 000 до 50 000 рублів) за лікування у госпіталях. Також є інформація про можливі спроби приховати втрати, переводячи поранених до фейкових частин, таких як "частина 44744".

Нагадаємо, нещодавно у Генштабі ЗСУ заявили, що українські війська встановили рекорд зі знищення окупантів впродовж 2024 року.

Також аналітики Інституту вивчення війни підсумували здобутки та програші російської армії у 2024 році.