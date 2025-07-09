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Главная Армия Россия ударила по Хмельницкой области — погиб человек

Россия ударила по Хмельницкой области — погиб человек

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 14:51
Обстрел Хмельницкой области 9 июля — есть погибший
Спасатель тушит пожар после обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на 9 июля осуществили массированную атаку на Украину, в частности, Хмельницкую область. В результате вражеских обстрелов в регионе погиб один человек.

Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

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"С глубокой скорбью сообщаю. Дополнительно установлено, что в результате сегодняшней ночной атаки, к сожалению, погиб человек в Хмельницком районе", — сообщил Тюрин.

По его данным, погибшему человеку было 65 лет. Она получила смертельное ранение от обломков вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Shahed". Сейчас тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Председатель ОВА выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Обстріл Хмельницької області 9 липня
Скриншот сообщения Сергея Тюрина

Напомним, в ночь на 9 июля армия РФ атаковала Украину рекордным количеством дронов. Основным направлением удара стал Луцк.

На террор РФ отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что враг сознательно игнорирует все попытки дипломатического урегулирования.

обстрелы Хмельницкая область дроны война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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