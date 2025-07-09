Обстрел Хмельницкой области 9 июля — есть погибший

Спасатель тушит пожар после обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на 9 июля осуществили массированную атаку на Украину, в частности, Хмельницкую область. В результате вражеских обстрелов в регионе погиб один человек.

Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

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Обстрелы Хмельницкой области 9 июля

"С глубокой скорбью сообщаю. Дополнительно установлено, что в результате сегодняшней ночной атаки, к сожалению, погиб человек в Хмельницком районе", — сообщил Тюрин.

По его данным, погибшему человеку было 65 лет. Она получила смертельное ранение от обломков вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Shahed". Сейчас тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Председатель ОВА выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Скриншот сообщения Сергея Тюрина

Напомним, в ночь на 9 июля армия РФ атаковала Украину рекордным количеством дронов. Основным направлением удара стал Луцк.

На террор РФ отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что враг сознательно игнорирует все попытки дипломатического урегулирования.