Обстрел Хмельницкой области 9 июля — есть погибший

Россия ударила по Хмельницкой области — погиб человек
Российские войска в ночь на 9 июля осуществили массированную атаку на Украину, в частности, Хмельницкую область. В результате вражеских обстрелов в регионе погиб один человек.
Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
Обстрелы Хмельницкой области 9 июля
"С глубокой скорбью сообщаю. Дополнительно установлено, что в результате сегодняшней ночной атаки, к сожалению, погиб человек в Хмельницком районе", — сообщил Тюрин.
По его данным, погибшему человеку было 65 лет. Она получила смертельное ранение от обломков вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Shahed". Сейчас тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Председатель ОВА выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Напомним, в ночь на 9 июля армия РФ атаковала Украину рекордным количеством дронов. Основным направлением удара стал Луцк.
На террор РФ отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что враг сознательно игнорирует все попытки дипломатического урегулирования.
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