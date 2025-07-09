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Головна Армія Росія вдарила по Хмельниччині — загинула людина

Росія вдарила по Хмельниччині — загинула людина

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 14:51
Обстріл Хмельницької області 9 липня — є загиблий
Рятувальник гасить пожежу після обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська у ніч проти 9 липня здійснили масовану атаку на Україну, зокрема, Хмельницьку область. Внаслідок ворожих обстрілів в регіоні загинула одна людина.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін

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"З глибоким сумом повідомляю. Додатково встановлено, що внаслідок сьогоднішньої нічної атаки, на жаль, загинула людина у Хмельницькому районі", — повідомив Тюрін.

За його даними, загиблій особі було 65 років. Вона отримала смертельне поранення від уламків ворожого безпілотного літального апарата типу "Shahed". Наразі тіло направили на судово-медичну експертизу.

Голова ОВА висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Обстріл Хмельницької області 9 липня
Скриншот допису Сергія Тюріна

Нагадаємо, у ніч проти 9 липня армія РФ атакувала Україну рекордною кількістю дронів. Основним напрямком удару став Луцьк.

На терор РФ відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що ворог свідомо ігнорує всі спроби дипломатичного врегулювання. 

обстріли Хмельницька область дрони війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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