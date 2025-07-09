Обстріл Хмельницької області 9 липня — є загиблий

Росія вдарила по Хмельниччині — загинула людина
Російські війська у ніч проти 9 липня здійснили масовану атаку на Україну, зокрема, Хмельницьку область. Внаслідок ворожих обстрілів в регіоні загинула одна людина.
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Обстріли Хмельницької області 9 липня
"З глибоким сумом повідомляю. Додатково встановлено, що внаслідок сьогоднішньої нічної атаки, на жаль, загинула людина у Хмельницькому районі", — повідомив Тюрін.
За його даними, загиблій особі було 65 років. Вона отримала смертельне поранення від уламків ворожого безпілотного літального апарата типу "Shahed". Наразі тіло направили на судово-медичну експертизу.
Голова ОВА висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
Нагадаємо, у ніч проти 9 липня армія РФ атакувала Україну рекордною кількістю дронів. Основним напрямком удару став Луцьк.
На терор РФ відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що ворог свідомо ігнорує всі спроби дипломатичного врегулювання.
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