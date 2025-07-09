Обстріл Хмельницької області 9 липня — є загиблий

Рятувальник гасить пожежу після обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська у ніч проти 9 липня здійснили масовану атаку на Україну, зокрема, Хмельницьку область. Внаслідок ворожих обстрілів в регіоні загинула одна людина.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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Обстріли Хмельницької області 9 липня

"З глибоким сумом повідомляю. Додатково встановлено, що внаслідок сьогоднішньої нічної атаки, на жаль, загинула людина у Хмельницькому районі", — повідомив Тюрін.

За його даними, загиблій особі було 65 років. Вона отримала смертельне поранення від уламків ворожого безпілотного літального апарата типу "Shahed". Наразі тіло направили на судово-медичну експертизу.

Голова ОВА висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Скриншот допису Сергія Тюріна

Нагадаємо, у ніч проти 9 липня армія РФ атакувала Україну рекордною кількістю дронів. Основним напрямком удару став Луцьк.

На терор РФ відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що ворог свідомо ігнорує всі спроби дипломатичного врегулювання.