Масований обстріл України 9 липня — скільки цілей збили сили ППО

Військовослужбовець збиває повітряні цілі. Фото: Командування ПС ЗСУ

У ніч проти 9 липня російські війська здійснили рекордну атаку по Україні, випустивши загалом 741 дрон. Основним напрямком удару стала Волинська область, зокрема — місто Луцьк.

Про це повідомили у пресслужбі ПС ЗСУ.

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Противник застосував 728 ударних дронів типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів з напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово. Також були запущені сім крилатих ракет "Х-101" / "Іскандер-К" з районів Енгельса та Курської області та шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької області.

До відбиття атаки були залучені Сили протиповітряної оборони — авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, а також підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем.

Статистика збитих цілей. Фото: скриншот

Станом на 08:30 зафіксовано, що було знешкоджено 718 повітряних цілей: 303 знищено вогневими засобами, ще 415 подавлені засобами РЕБ. Серед збитих цілей — 296 дронів Shahed та інші БпЛА, а також усі сім крилатих ракет.

Водночас зафіксовано влучання ворожих засобів у чотирьох локаціях, а падіння уламків і збитих об'єктів — у 14 різних місцях.

Нагадаємо, Луцьк опинився під масованою атакою дронів з боку Росії — мер міста розкрив наслідки.

Моніторингові канали показали карту руху дронів та ракет цієї ночі.

Через масовану атаку РФ Польща підіймала в небо авіацію та активізувала системи ППО для захисту своєї країни.