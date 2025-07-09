Массированный обстрел Украины 9 июля — сколько целей сбили силы ПВО

Военнослужащий сбивает воздушные цели. Фото: Командование ВС ВСУ

В ночь на 9 июля российские войска совершили рекордную атаку по Украине, выпустив всего 741 дрон. Основным направлением удара стала Волынская область, в частности — город Луцк.

Об этом сообщили в пресс-службе ВС ВСУ.

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Противник применил 728 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов по направлениям Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово. Также были запущены семь крылатых ракет "Х-101" / "Искандер-К" из районов Энгельса и Курской области и шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области.

К отражению атаки были привлечены силы противовоздушной обороны — авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, а также подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем.

Статистика сбитых целей. Фото: скриншотт

По состоянию на 08:30 зафиксировано, что было обезврежено 718 воздушных целей: 303 уничтожено огневыми средствами, еще 415 подавлены средствами РЭБ. Среди сбитых целей — 296 дронов Shahed и другие БПЛА, а также все семь крылатых ракет.

В то же время зафиксировано попадание вражеских средств в четырех локациях, а падение обломков и сбитых объектов — в 14 разных местах.

Напомним, Луцк оказался под массированной атакой дронов со стороны России — мэр города раскрыл последствия.

Мониторинговые каналы показали карту движения дронов и ракет этой ночью.

Из-за массированной атаки РФ Польша поднимала в небо авиацию и активизировала системы ПВО для защиты своей страны.