Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Росіяни масовано атакували Луцьк — мер розкрив наслідки

Росіяни масовано атакували Луцьк — мер розкрив наслідки

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 07:37
Луцьк обстріли 9 липня — на підприємстві виникла пожежа
Рятувальник гасить пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС

Луцьк зазнав наймасованішої атаки дронами та ракетами у ніч проти 9 липня. Внаслідок цього відомо про пожежі на підприємстві та на території гаражного кооперативу.

Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук та голова Волинської ОВА Іван Рудницький

Реклама
Читайте також:

Обстріли Луцька 9 липня

Поліщук розповів, що цієї ночі була найбільш масована ворожа атака на Луцьк та громаду із застосуванням ударних дронів та ракет. 

Внаслідок обстрілів трапилося загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів. Крім того, зафіксували пожежу на території одного з підприємств. Решта ушкоджень наразі зʼясовується.

"На щастя, на цю хвилину інформації щодо загиблих внаслідок ворожої атаки немає. Дякуємо Богу! Наша честь, шана і подяка силам ППО. В разі надходження нової інформації буду оперативно інформувати", — зазначив мер Луцька.

Водночас голова ОВА уточнив, що сьогодні вночі загалом в повітряному просторі Волині перебували близько 50 БпЛА та п'ять ракет.

"Щодо руйнувань, то наразі триває ліквідація пожеж на складських приміщеннях одного із підприємств Луцька, а також гаражного кооперативу.  І найголовніше — станом на зараз немає повідомлень щодо постраждалих чи загиблих", — підкреслив Іван Рудницький. 

Обстріл Луцька 9 липня
Скриншот допису Івана Рудницького

Нагадаємо, пізно ввечері 8 липня вибухи пролунали у Київській області та Києві. Регіон атакували ударні дрони.

Крім того, РФ вдарила по АЗС на Дніпропетровщині. Через влучання сталася пожежа.

пожежа обстріли Луцьк ракети дрони війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації