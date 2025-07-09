Луцьк обстріли 9 липня — на підприємстві виникла пожежа

Рятувальник гасить пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС

Луцьк зазнав наймасованішої атаки дронами та ракетами у ніч проти 9 липня. Внаслідок цього відомо про пожежі на підприємстві та на території гаражного кооперативу.

Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук та голова Волинської ОВА Іван Рудницький.

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Поліщук розповів, що цієї ночі була найбільш масована ворожа атака на Луцьк та громаду із застосуванням ударних дронів та ракет.

Внаслідок обстрілів трапилося загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів. Крім того, зафіксували пожежу на території одного з підприємств. Решта ушкоджень наразі зʼясовується.

"На щастя, на цю хвилину інформації щодо загиблих внаслідок ворожої атаки немає. Дякуємо Богу! Наша честь, шана і подяка силам ППО. В разі надходження нової інформації буду оперативно інформувати", — зазначив мер Луцька.

Водночас голова ОВА уточнив, що сьогодні вночі загалом в повітряному просторі Волині перебували близько 50 БпЛА та п'ять ракет.

"Щодо руйнувань, то наразі триває ліквідація пожеж на складських приміщеннях одного із підприємств Луцька, а також гаражного кооперативу. І найголовніше — станом на зараз немає повідомлень щодо постраждалих чи загиблих", — підкреслив Іван Рудницький.

Скриншот допису Івана Рудницького

Нагадаємо, пізно ввечері 8 липня вибухи пролунали у Київській області та Києві. Регіон атакували ударні дрони.

Крім того, РФ вдарила по АЗС на Дніпропетровщині. Через влучання сталася пожежа.