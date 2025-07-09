Луцк обстрелы 9 июля — на предприятии возник пожар

Спасатель тушит пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС

Луцк подвергся самой массированной атаке дронами и ракетами в ночь на 9 июля. Вследствие этого известно о пожарах на предприятии и на территории гаражного кооператива.

Об этом сообщил городской голова Игорь Полищук и председатель Волынской ОВА Иван Рудницкий.

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Обстрелы Луцка 9 июля

Полищук рассказал, что этой ночью была наиболее массированная вражеская атака на Луцк и громаду по применению ударных дронов и ракет.

В результате обстрелов произошло возгорание и повреждение гаражей на территории одного из гаражных кооперативов. Кроме того, зафиксировали пожар на территории одного из предприятий. Остальные повреждения пока выясняются.

"К счастью, на эту минуту информации о погибших в результате вражеской атаки нет. Спасибо Богу! Наша честь, почет и благодарность силам ПВО. В случае поступления новой информации, буду оперативно информировать", — отметил мэр Луцка.

В то же время председатель ОВА уточнил, что сегодня ночью в целом в воздушном пространстве Волыни находились около 50 БпЛА и пять ракет.

"Что касается разрушений, то сейчас продолжается ликвидация пожаров на складских помещениях одного из предприятий Луцка, а также гаражного кооператива. И самое главное — по состоянию на сейчас нет сообщений о пострадавших или погибших", — подчеркнул Иван Рудницкий.

Скриншот сообщения Ивана Рудницкого

Напомним, поздно вечером 8 июля взрывы прогремели в Киевской области и Киеве. Регион атаковали ударные дроны.

Кроме того, РФ ударила по АЗС на Днепропетровщине. Из-за попадания произошел пожар.