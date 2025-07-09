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Головна Армія Наймасованіший удар — монітори показали рух БпЛА цієї ночі

Наймасованіший удар — монітори показали рух БпЛА цієї ночі

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 08:19
Обстріли України 9 липня — маршрут руху ракет і дронів
Російський дрон у небі. Ілюстративне фото: AFP

Російські війська у ніч проти 9 липня завдали наймасованішого удару по Україні, використовуючи для цього ударні дрони та ракети. Основними цілями  російського повітряного удару стали Луцьк та Житомир.

Про це повідомив моніторинговий канал "ППО радар" та показав орієнтовну мапу маршруту російських дронів і ракет. 

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За даними монітора, цієї ночі росіяни випустили по Україні:

  • від 540 до 620 шахедів/імітаційних БпЛА (точна кількість буде у звіті Повітряних сил);
  • шість аеробалістичних ракет "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К;
  • чотири крилаті ракети Х-101/інший тип.
Обстріли України вночі 9 липня
Мапа руху дронів вночі 9 липня. Фото: t.me/mon1tor_ua

Основною ціллю атаки були Луцьк та Житомир. На мапі видно, що пуски здійснювались з кількох напрямків і БпЛА змінювали свій курс польоту. 

Нагадаємо, внаслідок обстрілів РФ у Луцьку трапилось дві пожежі та пошкодження одного із підприємств. Над областю перебували близько 50 БпЛА та п'ять ракет. 

Також ми писали, що Росія масово атакувала Запорізьку область за добу. Відомо, що поранення дістали троє людей.

обстріли ракети дрони війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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