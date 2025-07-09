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Главная Армия Массированный удар — мониторы показали движение БпЛА этой ночью

Массированный удар — мониторы показали движение БпЛА этой ночью

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 08:19
Обстрелы Украины 9 июля — маршрут движения ракет и дронов
Российский дрон в небе. Иллюстративное фото: AFP

Российские войска в ночь на 9 июля нанесли массированный удар по Украине, используя для этого ударные дроны и ракеты. Основными целями российского воздушного удара стали Луцк и Житомир.

Об этом сообщил мониторинговый канал "ПВО радар" и показал ориентировочную карту маршрута российских дронов и ракет.

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Обстрелы Украины ночью 9 июля

По данным монитора, этой ночью россияне выпустили по Украине:

  • от 540 до 620 шахедов/имитационных БпЛА (точное количество будет в отчете Воздушных сил);
  • шесть аэробаллистических ракет "Кинжал" с истребителей МиГ-31К;
  • четыре крылатые ракеты Х-101/другой тип.
Обстріли України вночі 9 липня
Карта движения дронов ночью 9 июля. Фото: t.me/mon1tor_ua

Основной целью атаки были Луцк и Житомир. На карте видно, что пуски осуществлялись с нескольких направлений и БпЛА меняли свой курс полета.

Напомним, в результате обстрелов РФ в Луцке произошло два пожара и повреждения одного из предприятий. Над областью находились около 50 БпЛА и пять ракет.

Также мы писали, что Россия массово атаковала Запорожскую область за сутки. Известно, что ранения получили три человека.

обстрелы ракеты дроны война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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