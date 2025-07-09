Обстрелы Украины 9 июля — маршрут движения ракет и дронов

Российский дрон в небе. Иллюстративное фото: AFP

Российские войска в ночь на 9 июля нанесли массированный удар по Украине, используя для этого ударные дроны и ракеты. Основными целями российского воздушного удара стали Луцк и Житомир.

Об этом сообщил мониторинговый канал "ПВО радар" и показал ориентировочную карту маршрута российских дронов и ракет.

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По данным монитора, этой ночью россияне выпустили по Украине:

от 540 до 620 шахедов/имитационных БпЛА (точное количество будет в отчете Воздушных сил);

шесть аэробаллистических ракет "Кинжал" с истребителей МиГ-31К;

четыре крылатые ракеты Х-101/другой тип.

Карта движения дронов ночью 9 июля. Фото: t.me/mon1tor_ua

Основной целью атаки были Луцк и Житомир. На карте видно, что пуски осуществлялись с нескольких направлений и БпЛА меняли свой курс полета.

Напомним, в результате обстрелов РФ в Луцке произошло два пожара и повреждения одного из предприятий. Над областью находились около 50 БпЛА и пять ракет.

Также мы писали, что Россия массово атаковала Запорожскую область за сутки. Известно, что ранения получили три человека.