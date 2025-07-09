Обстрелы Украины 9 июля — маршрут движения ракет и дронов

Массированный удар — мониторы показали движение БпЛА этой ночью
Российские войска в ночь на 9 июля нанесли массированный удар по Украине, используя для этого ударные дроны и ракеты. Основными целями российского воздушного удара стали Луцк и Житомир.
Об этом сообщил мониторинговый канал "ПВО радар" и показал ориентировочную карту маршрута российских дронов и ракет.
Обстрелы Украины ночью 9 июля
По данным монитора, этой ночью россияне выпустили по Украине:
- от 540 до 620 шахедов/имитационных БпЛА (точное количество будет в отчете Воздушных сил);
- шесть аэробаллистических ракет "Кинжал" с истребителей МиГ-31К;
- четыре крылатые ракеты Х-101/другой тип.
Основной целью атаки были Луцк и Житомир. На карте видно, что пуски осуществлялись с нескольких направлений и БпЛА меняли свой курс полета.
Напомним, в результате обстрелов РФ в Луцке произошло два пожара и повреждения одного из предприятий. Над областью находились около 50 БпЛА и пять ракет.
Также мы писали, что Россия массово атаковала Запорожскую область за сутки. Известно, что ранения получили три человека.
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