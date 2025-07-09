Луцьк обстріляли 9 липня — з'явилися нові деталі атаки на місто

Рятувальник на місці удару у Луцьку. Фото: ДСНС

Внаслідок обстрілів Луцька вночі 9 липня у місті зруйнований один гараж, а ще у чотирьох виникла пожежа. Крім того, горіло одне з підприємств.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук в ефірі Ранок.LIVE.

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Поліщук розповів, що цієї ночі російські окупанти застосували для атаки на Луцьк близько 50 дронів та п'ять ракет. На щастя, обійшлося без постраждалих, лише зруйнована інфраструктура.

Міський голова повідомив, що зараз у Луцьку працює гаряча лінія 1580, куди можуть звертатися місцеві жителі. Крім того, в місті розгорнули цивільні штаби.

"Під час активізації таких ударів, які в нас відбулися (а саме 6 червня був дуже серйозний удар, коли було пошкоджено 115 будинків, понад 2, 5 тисячі вікон вилетіло, дуже сильно пошкоджена 9-поверхівка) посилилось відвідування споруд цивільного захисту, укриттів, найпростіших укриттів", — поділився Ігор Поліщук.

Він також додав, що для відбиття ворожої атаки були застосовані дрони-перехоплювачі, але уся інформація з цього приводу буде у військових.

Нагадаємо, у ніч проти 9 липня армія РФ атакувала Україну рекордною кількістю дронів. Основним напрямком удару став Луцьк.

Також у ДСНС показали наслідки удару по місту. Наразі вогнеборці вже ліквідували пожежу.