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Главная Армия Пожары и разрушения — мэр Луцка рассказал новые детали об атаке

Пожары и разрушения — мэр Луцка рассказал новые детали об атаке

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 11:37
Луцк обстреляли 9 июля — появились новые детали атаки на город
Спасатель на месте удара в Луцке. Фото: ГСЧС

В результате обстрелов Луцка ночью 9 июля в городе разрушен один гараж, а еще в четырех возник пожар. Кроме того, горело одно из предприятий.

Об этом сообщил мер Луцка Игорь Полищук в эфире Ранок.LIVE.

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Полищук рассказал, что этой ночью российские оккупанты применили для атаки на Луцк около 50 дронов и пять ракет. К счастью, обошлось без пострадавших, только разрушена инфраструктура.

Городской голова сообщил, что сейчас в Луцке работает горячая линия 1580, куда могут обращаться местные жители. Кроме того, в городе развернули гражданские штабы.

"Во время активизации таких ударов, которые у нас произошли (а именно 6 июня был очень серьезный удар, когда было повреждено 115 домов, более 2, 5 тысячи окон вылетело, очень сильно повреждена 9-этажка) усилилось посещение сооружений гражданской защиты, укрытий, простейших укрытий", — поделился Игорь Полищук.

Он также добавил, что для отражения вражеской атаки были применены дроны-перехватчики, но вся информация по этому поводу будет у военных.

Напомним, в ночь на 9 июля армия РФ атаковала Украину рекордным количеством дронов. Основным направлением удара стал Луцк.

Также в ГСЧС показали последствия удара по городу. Сейчас пожарные уже ликвидировали пожар.

обстрелы Луцк ракеты дроны война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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