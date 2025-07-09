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Головна Армія Атака РФ на Луцьк — у ДСНС показали наслідки обстрілів

Атака РФ на Луцьк — у ДСНС показали наслідки обстрілів

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Дата публікації: 9 липня 2025 10:09
Обстріл Луцька 9 липня — рятувальники ліквідували пожежу
Рятувальники ліквідують наслідки обстрілу в Луцьку. Фото: ДСНС

Російські війська вночі 9 липня завдали ракетного удару по Луцьку. Внаслідок цього сталося загоряння на території гаражного кооперативу.

Про це повідомили у ДСНС та показали наслідки обстрілів.

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Наслідки обстрілів Луцька 9 липня

Рятувальники розповіли, що сьогодні вночі внаслідок російського ракетного обстрілу у Луцьку сталося загоряння на території гаражного кооперативу та одного з приватних підприємств міста.

Удар по Луцьку 9 липня
Наслідки удару по Луцьку. Фото: ДСНС
Обстріл Луцька 9 липня
Наслідки удару по Луцьку. Фото: ДСНС
Атака на Луцьк 9 липня
Наслідки удару по Луцьку. Фото: ДСНС
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Наслідки удару по Луцьку. Фото: ДСНС

Наразі вогнеборці ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

"На місцях ударів працювали понад 50 рятувальників, сапери, 11 одиниць техніки ДСНС та інші служби екстреного реагування міста", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Волинській ОВА повідомили, що в повітряному просторі області перебувало близько 50 БпЛА та п'ять ракет.

Також пізно ввечері 8 липня вибухи пролунали у Київській області та Києві. Регіон атакували ударні дрони.

пожежа ДСНС обстріли Луцьк рятувальники війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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