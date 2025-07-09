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Главная Армия Атака РФ на Луцк — в ГСЧС показали последствия обстрелов

Атака РФ на Луцк — в ГСЧС показали последствия обстрелов

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Дата публикации 9 июля 2025 10:09
Обстрел Луцка 9 июля — спасатели ликвидировали пожар
Спасатели ликвидируют последствия обстрела в Луцке. Фото: ГСЧС

Российские войска ночью 9 июля нанесли ракетный удар по Луцку. В результате этого произошло возгорание на территории гаражного кооператива.

Об этом сообщили в ГСЧС и показали последствия обстрелов.

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Последствия обстрелов Луцка 9 июля

Спасатели рассказали, что сегодня ночью в результате российского ракетного обстрела в Луцке произошло возгорание на территории гаражного кооператива и одного из частных предприятий города.

Удар по Луцьку 9 липня
Последствия удара по Луцку. Фото: ГСЧС
Обстріл Луцька 9 липня
Последствия удара по Луцку. Фото: ГСЧС
Атака на Луцьк 9 липня
Последствия удара по Луцку. Фото: ГСЧС
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Последствия удара по Луцку. Фото: ГСЧС

Сейчас пожарные ликвидировали пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.

"На местах ударов работали более 50 спасателей, саперы, 11 единиц техники ГСЧС и другие службы экстренного реагирования города", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Волынской ОВА сообщили, что в воздушном пространстве области находились около 50 БпЛА и пять ракет.

Также поздно вечером 8 июля взрывы прогремели в Киевской области и Киеве. Регион атаковали ударные дроны.

пожар ГСЧС обстрелы Луцк спасатели война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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