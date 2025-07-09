Обстрел Луцка 9 июля — спасатели ликвидировали пожар

Атака РФ на Луцк — в ГСЧС показали последствия обстрелов
Российские войска ночью 9 июля нанесли ракетный удар по Луцку. В результате этого произошло возгорание на территории гаражного кооператива.
Об этом сообщили в ГСЧС и показали последствия обстрелов.
Последствия обстрелов Луцка 9 июля
Спасатели рассказали, что сегодня ночью в результате российского ракетного обстрела в Луцке произошло возгорание на территории гаражного кооператива и одного из частных предприятий города.
Сейчас пожарные ликвидировали пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.
"На местах ударов работали более 50 спасателей, саперы, 11 единиц техники ГСЧС и другие службы экстренного реагирования города", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Волынской ОВА сообщили, что в воздушном пространстве области находились около 50 БпЛА и пять ракет.
Также поздно вечером 8 июля взрывы прогремели в Киевской области и Киеве. Регион атаковали ударные дроны.
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