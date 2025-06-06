Обстрел Чернигова 6 июня — какие последствия ночной атаки России

Последствия обстрела Чернигова 6 июня. Фото: Нацполиция

Армия России в ночь на 6 июня нанесла комбинированный удар по Чернигову. В результате атаки пострадали четыре человека.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.

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Обстрел Чернигова 6 июня

По предварительной информации, оккупанты атаковали беспилотниками типа "Герань-2", а также баллистикой — крылатая ракета и "Искандер-М". Всего в городе прозвучало 14 взрывов.

Последствия обстрела Чернигова 6 июня. Фото: Нацполиция

Последствия обстрела Чернигова 6 июня. Фото: Нацполиция

"Били по жилому массиву — повреждены многоквартирные и частные дома. Четыре человека ранены. Трем из них медики оказали помощь на месте, одного гражданского мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести", — рассказал Чаус.

Последствия обстрела Чернигова 6 июня. Фото: Нацполиция

Кроме того, повреждено одно из предприятий и объекты инфраструктуры. По словам главы ОВА, под завалами могут находиться люди. Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются. На месте атаки работают специалисты ГСЧС и кинологическая группа со служебными собаками.

Собака на месте атаки Чернигова. Фото: ГСЧС

Спасатель. Фото: ГСЧС

Также из-за обстрелов в домах людей нет света.

"На местах ударов работают полицейские, взрывотехники, спасатели, энергетики и все экстренные службы", — добавил Чаус.

Пост Чауса. Фото: скриншот

Напомним, в результате российского обстрела Тернополя 6 июня пострадали десять человек, в том числе спасатели ГСЧС.

А в Киеве во время ликвидации последствий российского удара погибли трое спасателей.