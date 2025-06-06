Обстріл Полтавщини 6 червня — що відомо про російську атаку

Окупанти атакували Полтавщину, є поранені — фото наслідків
Російські загарбники у ніч проти 6 червня атакували Кременчуцький район Полтавської області. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей.
Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут у Telegram.
Обстріл Полтавщини 6 червня
Окупанти пошкодили адмінбудівлі, складські приміщення декількох підприємств та кавʼярню.
"Пожежі, які виникли через атаку, наразі ліквідовано. Також зафіксовано падіння уламків на приватний будинок", — розповів Когут.
Внаслідок російської атаки постраждали троє людей, двоє з них отримали медичну допомогу на місці, а одного — госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Києва 6 червня зафіксовано перебої зі світлом на лівому березі.
А в Тернополі через атаку окупантів постраждали пʼятеро людей. Рятувальники ліквідовують наслідки ударів.
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