Обстріл Полтавщини 6 червня — що відомо про російську атаку

Наслідки обстрілу Полтавщини 6 червня. Фото: ДСНС

Російські загарбники у ніч проти 6 червня атакували Кременчуцький район Полтавської області. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут у Telegram.

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Обстріл Полтавщини 6 червня

Окупанти пошкодили адмінбудівлі, складські приміщення декількох підприємств та кавʼярню.

Наслідки обстрілу Полтавщини 6 червня. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Полтавщини 6 червня. Фото: ДСНС

"Пожежі, які виникли через атаку, наразі ліквідовано. Також зафіксовано падіння уламків на приватний будинок", — розповів Когут.

Наслідки обстрілу Полтавщини 6 червня. Фото: ДСНС

Внаслідок російської атаки постраждали троє людей, двоє з них отримали медичну допомогу на місці, а одного — госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Допис Когута. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Києва 6 червня зафіксовано перебої зі світлом на лівому березі.

А в Тернополі через атаку окупантів постраждали пʼятеро людей. Рятувальники ліквідовують наслідки ударів.