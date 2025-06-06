Обстрел Полтавщины 6 июня — что известно о российской атаке

Последствия обстрела Полтавщины 6 июня. Фото: ГСЧС

Российские захватчики в ночь на 6 июня атаковали Кременчугский район Полтавской области. В результате обстрела пострадали три человека.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут в Telegram.

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Последствия обстрела Полтавщины 6 июня. Фото: ГСЧС

Последствия обстрела Полтавщины 6 июня. Фото: ГСЧС

"Пожары, которые возникли из-за атаки, пока ликвидированы. Также зафиксировано падение обломков на частный дом", — рассказал Когут.

Последствия обстрела Полтавщины 6 июня. Фото: ГСЧС

В результате российской атаки пострадали три человека, двое из них получили медицинскую помощь на месте, а одного — госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Пост Когута. Фото: скриншот

Напомним, в результате российского обстрела Киева 6 июня зафиксированы перебои со светом на левом берегу.

А в Тернополе из-за атаки оккупантов пострадали пять человек. Спасатели ликвидируют последствия ударов.