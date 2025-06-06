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Главная Армия Оккупанты атаковали Полтавщину, есть раненые — фото последствий

Оккупанты атаковали Полтавщину, есть раненые — фото последствий

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Дата публикации 6 июня 2025 09:04
Обстрел Полтавщины 6 июня — что известно о российской атаке
Последствия обстрела Полтавщины 6 июня. Фото: ГСЧС

Российские захватчики в ночь на 6 июня атаковали Кременчугский район Полтавской области. В результате обстрела пострадали три человека.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут в Telegram.

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Обстрел Полтавщины 6 июня

Оккупанты повредили админздания, складские помещения нескольких предприятий и кафе.

Обстріл Полтавщини 6 червня
Последствия обстрела Полтавщины 6 июня. Фото: ГСЧС
Атака Росії на Полтавщину 6 червня
Последствия обстрела Полтавщины 6 июня. Фото: ГСЧС

"Пожары, которые возникли из-за атаки, пока ликвидированы. Также зафиксировано падение обломков на частный дом", — рассказал Когут.

Удар Росії по Полтавщині 6 червня
Последствия обстрела Полтавщины 6 июня. Фото: ГСЧС

В результате российской атаки пострадали три человека, двое из них получили медицинскую помощь на месте, а одного — госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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Пост Когута. Фото: скриншот

Напомним, в результате российского обстрела Киева 6 июня зафиксированы перебои со светом на левом берегу.

А в Тернополе из-за атаки оккупантов пострадали пять человек. Спасатели ликвидируют последствия ударов.

война ГСЧС обстрелы Полтавская область оккупанты ранение
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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