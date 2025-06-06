Обстрел Полтавщины 6 июня — что известно о российской атаке

Оккупанты атаковали Полтавщину, есть раненые — фото последствий
Российские захватчики в ночь на 6 июня атаковали Кременчугский район Полтавской области. В результате обстрела пострадали три человека.
Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут в Telegram.
Обстрел Полтавщины 6 июня
Оккупанты повредили админздания, складские помещения нескольких предприятий и кафе.
"Пожары, которые возникли из-за атаки, пока ликвидированы. Также зафиксировано падение обломков на частный дом", — рассказал Когут.
В результате российской атаки пострадали три человека, двое из них получили медицинскую помощь на месте, а одного — госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Напомним, в результате российского обстрела Киева 6 июня зафиксированы перебои со светом на левом берегу.
А в Тернополе из-за атаки оккупантов пострадали пять человек. Спасатели ликвидируют последствия ударов.
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