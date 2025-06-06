Обстріл Чернігова 6 червня — які наслідки нічної атаки Росії

Наслідки обстрілу Чернігова 6 червня. Фото: Нацполіція

Армія Росії у ніч проти 6 червня завдала комбінованого удару по Чернігову. Внаслідок атаки постраждали четверо людей.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Чаус у Telegram.

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За попередньою інформацією, окупанти атакували безпілотниками типу "Герань-2", а також балістикою — крилата ракета та "Іскандер-М". Загалом у місті пролунало 14 вибухів.

Наслідки обстрілу Чернігова 6 червня. Фото: Нацполіція

Наслідки обстрілу Чернігова 6 червня. Фото: Нацполіція

"Били по житловому масиву — пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. Четверо людей поранені. Трьом із них медики надали допомогу на місці, одного цивільного чоловіка ушпиталили в стані середньої тяжкості", — розповів Чаус.

Наслідки обстрілу Чернігова 6 червня. Фото: Нацполіція

Крім того, пошкоджене одне із підприємств та об’єкти інфраструктури. За словами очільника ОВА, під завалами можуть перебувати люди. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці атаки працюють фахівці ДСНС та кінологічна група зі службовими собаками.

Собака на місці атаки Чернігова. Фото: ДСНС

Рятувальник. Фото: ДСНС

Також через обстріл у домівках людей немає світла.

"На місцях ударів працюють поліцейські, вибухотехніки, рятувальники, енергетики та всі екстрені служби", — додав Чаус.

Допис Чауса. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Тернополя 6 червня постраждали десять осіб, у тому числі рятувальники ДСНС.

А у Києві під час ліквідації наслідків російського удару загинули троє рятувальників.