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Головна Армія Росія масовано обстріляла Чернігів — лунали 14 вибухів

Росія масовано обстріляла Чернігів — лунали 14 вибухів

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Дата публікації: 6 червня 2025 10:07
Обстріл Чернігова 6 червня — які наслідки нічної атаки Росії
Наслідки обстрілу Чернігова 6 червня. Фото: Нацполіція

Армія Росії у ніч проти 6 червня завдала комбінованого удару по Чернігову. Внаслідок атаки постраждали четверо людей.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Чаус у Telegram.

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Обстріл Чернігова 6 червня

За попередньою інформацією, окупанти атакували безпілотниками типу "Герань-2", а також балістикою — крилата ракета та "Іскандер-М". Загалом у місті пролунало 14 вибухів.

Обстріл Чернігова 6 червня
Наслідки обстрілу Чернігова 6 червня. Фото: Нацполіція
Нічна атака Росії на Чернігів 6 червня
Наслідки обстрілу Чернігова 6 червня. Фото: Нацполіція

"Били по житловому масиву — пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. Четверо людей поранені. Трьом із них медики надали допомогу на місці, одного цивільного чоловіка ушпиталили в стані середньої тяжкості", — розповів Чаус.

Удар РФ по Чернігову 6 червня
Наслідки обстрілу Чернігова 6 червня. Фото: Нацполіція

Крім того, пошкоджене одне із підприємств та об’єкти інфраструктури. За словами очільника ОВА, під завалами можуть перебувати люди. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці атаки працюють фахівці ДСНС та кінологічна група зі службовими собаками.

Аварійно-рятувальні роботи в Чернігові 6 червня
Собака на місці атаки Чернігова. Фото: ДСНС
Рятувальник у Чернігові 6 червня
Рятувальник. Фото: ДСНС

Також через обстріл у домівках людей немає світла.

"На місцях ударів працюють поліцейські, вибухотехніки, рятувальники, енергетики та всі екстрені служби", — додав Чаус.

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Допис Чауса. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Тернополя 6 червня постраждали десять осіб, у тому числі рятувальники ДСНС.

А у Києві під час ліквідації наслідків російського удару загинули троє рятувальників.

війна безпілотники Чернігів обстріли окупанти ракети
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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