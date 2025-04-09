Массированная атака на Украину 8 и 9 апреля — сколько было сбито беспилотников

Украинский военнослужащий уничтожает воздушные цели в небе. Фото: ГПСУ

Украина была атакована Россией в ночь на 9 апреля 2025 года. Начиная с 20:00 8 апреля, российская армия осуществила масштабную воздушную атаку с применением беспилотников, большую часть которых удалось уничтожить.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Украины.

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Для удара по Украине российской армижб было использовано 55 беспилотников, среди которых - ударные дроны типа Shahed и различные модификации имитационных БпЛА. Средства поражения запускались сразу с нескольких направлений: с территорий российских городов Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также с временно оккупированной Чауды в Крыму.

К отражению воздушного налета были привлечены силы противовоздушной обороны, включая авиационные подразделения, зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Количество сбитых беспилотников. Фото: ВС ВСУ

По состоянию на 08:30 обнаружено и подтверждено уничтожение 32 ударных беспилотников Shahed, которые были сбиты преимущественно в северных и восточных регионах страны. Еще 8 беспилотников-имитаций были потеряны российской стороной — они не достигли определенных целей и не нанесли ущерб. В результате массированной атаки пострадали Харьковская и Днепропетровская области.

Напомним, в Днепропетровской ОГА сообщили о последствиях российской атаки по Днепру и области. Есть раненые и серьезные разрушения.

Вчера стало известно, что ВСУ уничтожили на востоке Украины редкий и дорогой беспилотник российской армии, который стоит более 300 тысяч долларов США — есть видео прямого попадания.