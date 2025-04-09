Масована атака на Україну 8 та 9 квітня — скільки було збито безпілотників

Український військовослужбовець знищує повітряні цілі в небі. Фото: ДПСУ

Україна була атакована Росією у ніч на 9 квітня 2025 року. Починаючи з 20:00 8 квітня, російська армія здійснила масштабну повітряну атаку із застосуванням безпілотників, більшу частину яких вдалося знищити.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

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Для удару по Україні російською арміжб було використано 55 безпілотників, серед яких — ударні дрони типу Shahed і різні модифікації імітаційних БпЛА. Засоби ураження запускалися одразу з кількох напрямків: з територій російських міст Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованої Чауди в Криму.

До відбиття повітряного нальоту були залучені сили протиповітряної оборони, включаючи авіаційні підрозділи, зенітні ракетні комплекси, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Кількість збитих безпілотників. Фото: ПС ЗСУ

Станом на 08:30 виявлено й підтверджено знищення 32 ударних безпілотників Shahed, які були збиті переважно в північних і східних регіонах країни. Ще 8 безпілотників-імітацій були втрачені російською стороною — вони не досягли визначених цілей і не завдали шкоди. Унаслідок масованої атаки постраждали Харківська та Дніпропетровська області.

Нагадаємо, в Дніпропетровській ОВА повідомили про наслідки російської атаки по Дніпру та області. Є поранені та серйозні руйнування.

Вчора стало відомо, що ЗСУ знищили на сході України рідкісний і дорогий безпілотник російської армії, який коштує понад 300 тисяч доларів США — є відео прямого влучання.