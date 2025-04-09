Масована атака на Дніпро — постраждали 15 осіб

Пожежі внаслідок атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч проти 9 квітня Дніпропетровська область зазнала масованої атаки безпілотниками з боку російської армії. Сили ППО знищили 11 ворожих БпЛА, але деякі з них встигли завдати шкоди.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Внаслідок падіння уламків та вибухів дронів у місті постраждали 15 людей. Станом на ранок восьмеро із постраждалих залишаються в лікарнях. Майже всі перебувають у стані середньої тяжкості, один пацієнт має легкі травми.

Масованими були й руйнування. У місті пошкоджено 15 приватних житлових будинків та чотири багатоповерхівки. Крім того, серйозно постраждала інфраструктура.

Знищено близько 20 автомобілів, руйнувань зазнали кілька підприємств, адмінбудівля та інженерні об’єкти. Працівники ДСНС оперативно загасили пожежі.

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Зруйнований будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА

Атаки Росії по Дніпропетровській області

Крім Дніпра, ворог атакував і Апостолове в Криворізькому районі. У місті пошкоджено одне з приватних підприємств, проте, на щастя, ніхто не постраждав.

Поліція надає допомогу постраждалим у Дніпрі. Фото: Національна поліція України

Не обійшлося без ударів і по Нікопольському району. Росіяни використали дрони-камікадзе, які влучили по самому Нікополю та по території Марганецької громади. Там постраждав один із спортивних об'єктів. Загиблих і поранених унаслідок цього удару немає.

Нагадаємо, у Дніпрі вибухи почали лунати ввечері, 8 квітня.

Стало відомо, що внаслідок російської дронової атаки у місті розгорілися пожежі.