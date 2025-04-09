Массированная атака на Днепр — пострадали 15 человек

Пожары в результате атаки. Фото: Днепропетровская ОГА

В ночь на 9 апреля Днепропетровская область подверглась массированной атаке беспилотниками со стороны российской армии. Силы ПВО уничтожили 11 вражеских БпЛА, но некоторые из них успели нанести ущерб.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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В результате падения обломков и взрывов дронов в городе пострадали 15 человек. По состоянию на утро восемь из пострадавших остаются в больницах. Почти все находятся в состоянии средней тяжести, один пациент имеет легкие травмы.

Массированными были и разрушения. В городе повреждены 15 частных жилых домов и четыре многоэтажки. Кроме того, серьезно пострадала инфраструктура.

Уничтожено около 20 автомобилей, разрушениям подверглись несколько предприятий, админздание и инженерные объекты. Работники ГСЧС оперативно потушили пожары.

Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОГА

Разрушенный дом. Фото: Днепропетровская ОГА

Атаки России по Днепропетровской области

Кроме Днепра, враг атаковал и Апостолово в Криворожском районе. В городе повреждено одно из частных предприятий, однако, к счастью, никто не пострадал.

Полиция оказывает помощь пострадавшим в Днепре. Фото: Национальная полиция Украины

Не обошлось без ударов и по Никопольскому району. Россияне использовали дроны-камикадзе, которые попали по самому Никополю и по территории Марганецкой громады. Там пострадал один из спортивных объектов. Погибших и раненых в результате этого удара нет.

Напомним, в Днепре взрывы начали раздаваться вечером, 8 апреля.

Стало известно, что в результате российской дроновой атаки в городе разгорелись пожары.