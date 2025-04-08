Вибухи у Дніпрі ввечері 8 квітня — що відомо

У Дніпрі чутно сильні вибухи — яка загроза
Вибухи у Дніпрі пролунали ввечері 8 квітня. Наразі повітряну тривогу оголошено в Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи у Дніпрі 8 квітня
Мешканці міста зазначили, що пролунала серія гучних вибухів.
Близько 22:02 очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак попередив, що в область залетіла група російських дронів типу Shahed.
Крім того, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про декілька груп БпЛА курсом на Дніпро або Кам'янське.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, близько 21:00 у Харкові було чутно сильні вибухи. Ворог вдарив по Київському району.
Однак згодом у Харкові пролунала серія нових вибухів. Окупанти атакують ударними дронами.
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