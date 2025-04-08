Вибухи у Дніпрі ввечері 8 квітня — що відомо

Вибухи. Фото ілюстративне: соцмережі

Вибухи у Дніпрі пролунали ввечері 8 квітня. Наразі повітряну тривогу оголошено в Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи у Дніпрі 8 квітня

Мешканці міста зазначили, що пролунала серія гучних вибухів.

Дописи про вибухи в Дніпрі. Фото: скриншот

Близько 22:02 очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак попередив, що в область залетіла група російських дронів типу Shahed.

Допис Лисака. Фото: скриншот

Крім того, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про декілька груп БпЛА курсом на Дніпро або Кам'янське.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог Україні 8 квітня. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, близько 21:00 у Харкові було чутно сильні вибухи. Ворог вдарив по Київському району.

Однак згодом у Харкові пролунала серія нових вибухів. Окупанти атакують ударними дронами.