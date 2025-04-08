Взрывы в Днепре вечером 8 апреля — что известно

В Днепре слышны сильные взрывы — какая угроза
Взрывы в Днепре прогремели вечером 8 апреля. Сейчас воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Днепре 8 апреля
Жители города отметили, что прозвучала серия громких взрывов.
Около 22:02 глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак предупредил, что в область залетела группа российских дронов типа Shahed.
Кроме того, в Воздушных силах ВСУ сообщали о нескольких группах БпЛА курсом на Днепр или Каменское.
Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:
Напомним, около 21:00 в Харькове были слышны сильные взрывы. Враг ударил по Киевскому району.
Однако впоследствии в Харькове прозвучала серия новых взрывов. Оккупанты атакуют ударными дронами.
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