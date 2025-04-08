Взрывы в Днепре вечером 8 апреля — что известно

Взрывы. Фото иллюстративное: соцсети

Взрывы в Днепре прогремели вечером 8 апреля. Сейчас воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Днепре 8 апреля

Жители города отметили, что прозвучала серия громких взрывов.

Посты о взрывах в Днепре. Фото: скриншот

Около 22:02 глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак предупредил, что в область залетела группа российских дронов типа Shahed.

Пост Лысака. Фото: скриншот

Кроме того, в Воздушных силах ВСУ сообщали о нескольких группах БпЛА курсом на Днепр или Каменское.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:

Карта воздушных тревог Украины 8 апреля. Фото: alerts.in.ua

Напомним, около 21:00 в Харькове были слышны сильные взрывы. Враг ударил по Киевскому району.

Однако впоследствии в Харькове прозвучала серия новых взрывов. Оккупанты атакуют ударными дронами.