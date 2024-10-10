В Воздушных силах назвали количество сбитых дронов и ракет за ночь 10 октября

Россия атаковала ночью Украину несколькими типами ракет и дронами — отчет ПС ВСУ
Россия атаковала Украину в ночь на 10 октября, применив сразу несколько типов ракет, а также ударные беспилотники. В Воздушных силах ВСУ ответили, сколько вражеских воздушных целей удалось обезвредить.
Об этом сообщила пресс-служба Командования Воздушных сил.
Чем Россия атаковала Украину 10 октября
Россия начала атаку Украины около 19:00 9 октября, завершившуюся 10 октября в 10:00. В течение этого времени враг применил:
- 2 баллистические ракеты Искандер-М (район пусков — ВОТ Крыма);
- 1 управляемую авиационную ракету Х-31П (из воздушного пространства Крыма);
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (из воздушного пространства Крыма);
- 3 зенитные управляемые ракеты С-300 (из оккупированного Донбасса);
- 62 ударных БпЛА (районы пусков — Приморско-Ахтарск, Курск — РФ).
Для уничтожения вражеских целей Воздушные силы применили авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, а также мобильные огневые группы.
Что удалось сбить Воздушным силам 10 октября
В результате воздушного боя над Украиной сбили 41 беспилотник. Взрывы раздавались в Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Донецкой областях.
Кроме того, 14 враждебных БпЛА локационно потеряли в разных регионах Украины из-за активного противодействия РЭБ.
В результате российского удара ракетами и ударными БпЛА повреждения на гражданских и критических объектах в Одесской, Полтавской и Донецкой областях.
Несмотря на это, по состоянию на 11.40 в Украине до сих пор частично объявлена воздушная тревога из-за беспилотников, залетевших в воздушное пространство страны. Также наблюдается большая активность разведывательных беспилотников на севере и юге.
Напомним, также сегодня, 10 октября, в Кривом Роге раздались мощные взрывы. Вражеский беспилотник попал в жилую пятиэтажку.
Также оккупанты мощно атаковали Запорожье утром 10 октября. Разрушены полностью несколько домов, есть раненые.
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