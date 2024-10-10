Атака на Кривий Ріг 10 жовтня — в пошкодженому дроном будинку рятують людей

Пошкоджений ударом дрона будинок в Кривому Розі. Фото: Сергій Лисак/Дніпропетровська ОВА

Вибухи у Кривому Розі пролунали 10 жовтня близько 7:00. Внаслідок влучання ворожого БпЛА в житлову п'ятиповерхівку виникли значні руйнації, є постраждалі.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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Удар по Кривому Рогу 10 жовтня

Вранці 10 жовтня російська армія атакувала Кривий Ріг за допомогою БпЛА. Пошкоджена п'ятиповерхівка.

"У криворізькому будинку понівечений дах. В одному з під'їздів зруйнована сходова клітина", — повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Судячи з фото, російський безпілотник пробив дах будинку наскрізь. Частково зруйновано під'їзд.

З пошкодженої частини дому врятували шістьох людей.

Також пошкоджена газова труба. Виникла пожежа.

Пошкоджений безпілотником будинок. Фото: Сергій Лисак/Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, ввечері 9 жовтня росіяни авдарили по портовій інфраструктурі Одеської області — пошкоджено цивільне судно під панамським прапором, контейнеровоз Shui Spirit.

Також Новини.LIVE писали, що кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Одещині зросла до 11 людей. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення.