Атака на Кривий Ріг 10 жовтня — в пошкодженому дроном будинку рятують людей

У Кривому Розі російський дрон влучив в житловий будинок — фото з місця
Вибухи у Кривому Розі пролунали 10 жовтня близько 7:00. Внаслідок влучання ворожого БпЛА в житлову п'ятиповерхівку виникли значні руйнації, є постраждалі.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Удар по Кривому Рогу 10 жовтня
Вранці 10 жовтня російська армія атакувала Кривий Ріг за допомогою БпЛА. Пошкоджена п'ятиповерхівка.
"У криворізькому будинку понівечений дах. В одному з під'їздів зруйнована сходова клітина", — повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Судячи з фото, російський безпілотник пробив дах будинку наскрізь. Частково зруйновано під'їзд.
З пошкодженої частини дому врятували шістьох людей.
Також пошкоджена газова труба. Виникла пожежа.
Нагадаємо, ввечері 9 жовтня росіяни авдарили по портовій інфраструктурі Одеської області — пошкоджено цивільне судно під панамським прапором, контейнеровоз Shui Spirit.
Також Новини.LIVE писали, що кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Одещині зросла до 11 людей. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення.
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