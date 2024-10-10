Атака на Кривой Рог 10 октября – в поврежденном дроном доме спасают людей

Поврежденный ударом дрона дом в Кривом Роге. Фото: Сергей Лысак/Днепропетровская ОВА

Взрывы в Кривом Роге раздались 10 октября около 7:00. В результате попадания вражеского БпЛА в жилую пятиэтажку возникли значительные разрушения, есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Удар по Кривому Рогу 10 октября

Утром 10 октября российская армия атаковала Кривой Рог с помощью БпЛА. Повреждена пятиэтажка.

"В криворожском доме повреждена крыша. В одном из подъездов разрушена лестничная клетка", — сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Судя по фото, российский беспилотник пробил крышу дома насквозь. Частично разрушен подъезд.

Из поврежденной части дома спасли шесть человек.

Также повреждена газовая труба. Возник пожар.

Поврежденный беспилотником дом. Фото: Сергей Лысак/Днепропетровская ОВА

Напомним, вечером 9 октября россияне ударили по портовой инфраструктуре Олесской области — повреждено гражданское судно под панамским флагом, контейнеровоз Shui Spirit.

Также Новини.LIVE писали, что количество пострадавших в результате ракетного удара по Одесчине возросло до 11 человек. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения.