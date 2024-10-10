Вибухи у Кривому Розі було чутно зранку 10 жовтня

Дим після вибуху. Фото ілюстративне: tribun.com.ua

Вибухи у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали у четвер 10 жовтня близько 7:00. У місті було чутно характерні звуки російських безпілотників "шахед".

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Вибухи у Кривому Розі 10 жовтня

Про вибухи, які було чутно в Кривому Розі, повідомили місцеві пабліки, а також "Суспільне Дніпро" близько 7:00 10 жовтня. У Telegram-каналах повідомляється про звуки "шахедів" над містом.

Допис "Суспільне Дніпро". Фото: скриншот

О 6:49 у Повітряних силах попередили про рух ударних БпЛА в напрямку Кривого Рогу.

Допис Повітряних сил. Фото: скриншот

Повітряна тривога у Дніпропетровській області була оголошена о 6:53. Зараз тривога лунає і в сусідніх Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.

Карта тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі 9 жовтня в Одеській області лунали вибухи: російські безпілотники знову атакували Чорноморськ. Окупанти обстріляли житлові будинки.

Також загарбники атакували будинок опіки у Херсонській області. Внаслідок обстрілу постраждали люди.