Взрывы в Кривом Роге были слышны утром 10 октября

В Кривом Роге раздались взрывы
Взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области прозвучали в четверг 10 октября около 7:00. В городе были слышны характерные звуки русских беспилотников "шахед".
Об этом сообщают местные паблики.
Взрывы в Кривом Роге 10 октября
О взрывах, которые были слышны в Кривом Роге, сообщили местные паблики, а также "Суспільне Дніпро" около 7:00 10 октября. В Telegram-каналах сообщается о звуках "шахедов" над городом.
В 6:49 в Воздушных силах предупредили о движении ударных БпЛА в направлении Кривого Рога.
Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 6.53. Сейчас тревога звучит и в соседних Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.
Напомним, ночью 9 октября в Одесской области раздавались взрывы: российские беспилотники снова атаковали Черноморск. Оккупанты обстреляли жилые дома.
Также захватчики атаковали здание опеки в Херсонской области. В результате обстрела пострадали люди.
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