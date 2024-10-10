Взрывы в Кривом Роге были слышны утром 10 октября

Дым после взрыва. Фото иллюстративное: tribun.com.ua

Взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области прозвучали в четверг 10 октября около 7:00. В городе были слышны характерные звуки русских беспилотников "шахед".

Об этом сообщают местные паблики.

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Взрывы в Кривом Роге 10 октября

О взрывах, которые были слышны в Кривом Роге, сообщили местные паблики, а также "Суспільне Дніпро" около 7:00 10 октября. В Telegram-каналах сообщается о звуках "шахедов" над городом.

Сообщение "Суспільне Дніпро". Фото: скриншот

В 6:49 в Воздушных силах предупредили о движении ударных БпЛА в направлении Кривого Рога.

Сообщение Воздушных сил. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 6.53. Сейчас тревога звучит и в соседних Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

Карта тревог. Фото: скриншот

Напомним, ночью 9 октября в Одесской области раздавались взрывы: российские беспилотники снова атаковали Черноморск. Оккупанты обстреляли жилые дома.

Также захватчики атаковали здание опеки в Херсонской области. В результате обстрела пострадали люди.