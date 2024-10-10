У Повітряних силах назвали кількість збитих дронів та ракет за ніч 10 жовтня

Росія атакувала вночі Україну кількома типами ракет та дронами — звіт ПС ЗСУ
Росія атакувала Україну у ніч проти 10 жовтня, застосувавши одразу кілька типів ракет, а також ударні безпілотники. У Повітряних силах ЗСУ відповіли, скільки ворожих повітряних цілей вдалося знешкодити.
Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних сил.
Чим Росія атакувала Україну 10 жовтня
Росія розпочала атаку України близько о 19:00 9 жовтня, яка завершилась 10 жовтня о 10:00. Впродовж цього часу вороги застосували:
- 2 балістичні ракети Іскандер-М (район пусків — ТОТ Криму);
- 1 керовану авіаційну ракету Х-31П (з повітряного простору Криму);
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (з повітряного простору Криму);
- 3 зенітні керовані ракети С-300 (з окупованої Донеччини);
- 62 ударні БпЛА (райони пусків — Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ).
Для знищення ворожих цілей Повітряні сили застосували авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, а також мобільні вогневі групи.
Що вдалося збити Повітряним силам 10 жовтня
Внаслідок повітряного бою над Україною збили 41 безпілотник. Вибухи лунали у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та Донецькій областях.
Крім того, 14 ворожих БпЛА локаційно втратили у різних регіонах України через активну протидію РЕБ.
Внаслідок російського удару ракетами та ударними БпЛА є пошкодження на цивільних та критичних об'єктах в Одеській, Полтавській та Донецькій областях.
Попри це, станом на 11:40 в Україні досі частково оголошена повітряна тривога через безпілотники, які залетіли у повітряний простір країни. Також спостерігається велика активність розвідувальних безпілотників на півночі та півдні.
Нагадаємо, також сьогодні, 10 жовтня, у Кривому Розі пролунали потужні вибухи. Ворожий безпілотник влучив у житлову п'ятиповерхівку.
Також окупанти потужно атакували Запоріжжя зранку 10 жовтня. Зруйновані вщент кілька будинків, є поранені.
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