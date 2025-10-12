Видео
Главная Армия Россия атаковала Украину сотней дронов — сколько целей сбито

Россия атаковала Украину сотней дронов — сколько целей сбито

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 10:28
Обстрел Украины 12 октября — сколько целей сбито ПВО
Работа ППО. Фото: Воздушные Силы ВСУ

Российская армия в ночь на 12 октября осуществила массированную атаку дронами по территории Украины. Попадание вражеских БпЛА зафиксировано в нескольких регионах.

Об этом сообщают в Воздушных Силах ВСУ.

Читайте также:

Россия атакует Украину беспилотниками

По данным Воздушных сил, противник начал атаку в 20:00 11 октября, выпустив 118 ударных БПЛА типа Shahed и дроны-имитации различных типов с направлений Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Гвардейское. Также с временно оккупированной части Запорожской области враг выпустил управляемую авиационную ракету Х-31.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и системы беспилотных сил обороны.

По состоянию на 09:00 сбито или подавлено 103 вражеских беспилотника на севере, востоке и юге страны. Несмотря на значительный успех украинской ПВО, зафиксировано попадание одной ракеты и 15 ударных дронов в 10 локациях.

Обстріл України 12 жовтня
Информация об уничтоженных целях. Фото: ВС ВСУ

Атака продолжается по состоянию на 10:00 — зафиксированы новые группы ударных дронов, которые заходят с северного и восточного направлений.

Напомним, в ночь на 12 октября российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией.

А также стало известно, что в результате российской атаки исчезло электроснабжение в Донецкой области.

обстрелы дроны война в Украине атака Воздушные Силы ВСУ
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
