Главная Армия Донецкая область осталась без электроснабжения из-за обстрелов РФ

Донецкая область осталась без электроснабжения из-за обстрелов РФ

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 09:31
В Донецкой области исчез свет в результате удара РФ - что известно
Ремонт линии электропередач. Иллюстративное фото: ДТЭК

Российские оккупанты утром 12 октября атаковали энергетику Донецкой области. В результате атаки населенные пункты области остались без электроснабжения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram.

Читайте также:

Враг атаковал энергетику в Донецкой области

Как сообщили в областной военной администрации, утром оккупанты снова обстреляли объекты энергетической системы региона.

Экстренные службы оперативно начали ремонтные работы по восстановлению электроснабжения.

"Специалисты уже начали ремонт и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Однако окончательные объемы ущерба и сроки восстановления еще предстоит установить. Тем временем в области работают пункты несокрушимости, где есть тепло, электричество и интернет", — написал Филашкин.

Обстріл Донеччини 12 жовтня
Заявление Вадима Филашкина. Фото: скриншот из Telegram

Кроме того, сообщается об отмене ряда поездов в Донецкой области из-за отсутствия напряжения в контактной сети.

Напомним, возросло количество погибших в результате удара российских оккупантов по авто "Черниговоблэнерго".

А также мы сообщали, что в ночь на 12 октября армия РФ атаковала Днепропетровскую область дронами и артиллерией.

Донецкая область обстрелы война в Украине энергетика атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
