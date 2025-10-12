В Донецкой области исчез свет в результате удара РФ - что известно

Донецкая область осталась без электроснабжения из-за обстрелов РФ
Российские оккупанты утром 12 октября атаковали энергетику Донецкой области. В результате атаки населенные пункты области остались без электроснабжения.
Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram.
Враг атаковал энергетику в Донецкой области
Как сообщили в областной военной администрации, утром оккупанты снова обстреляли объекты энергетической системы региона.
Экстренные службы оперативно начали ремонтные работы по восстановлению электроснабжения.
"Специалисты уже начали ремонт и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Однако окончательные объемы ущерба и сроки восстановления еще предстоит установить. Тем временем в области работают пункты несокрушимости, где есть тепло, электричество и интернет", — написал Филашкин.
Кроме того, сообщается об отмене ряда поездов в Донецкой области из-за отсутствия напряжения в контактной сети.
