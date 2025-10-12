В Донецкой области исчез свет в результате удара РФ - что известно

Ремонт линии электропередач. Иллюстративное фото: ДТЭК

Российские оккупанты утром 12 октября атаковали энергетику Донецкой области. В результате атаки населенные пункты области остались без электроснабжения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram.

Враг атаковал энергетику в Донецкой области

Как сообщили в областной военной администрации, утром оккупанты снова обстреляли объекты энергетической системы региона.

Экстренные службы оперативно начали ремонтные работы по восстановлению электроснабжения.

"Специалисты уже начали ремонт и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Однако окончательные объемы ущерба и сроки восстановления еще предстоит установить. Тем временем в области работают пункты несокрушимости, где есть тепло, электричество и интернет", — написал Филашкин.

Заявление Вадима Филашкина. Фото: скриншот из Telegram

Кроме того, сообщается об отмене ряда поездов в Донецкой области из-за отсутствия напряжения в контактной сети.

