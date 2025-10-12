Обстрел Днепропетровщины в ночь на 12 октября — какие последствия (фото)

Сгоревшее в результате обстрела авто. Фото: Днепропетровская ОГА

В ночь на 12 октября российские войска обстреляли несколько районов Днепропетровской области. Враг применил тяжелую артиллерию и беспилотники.

О последствиях сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Армия РФ нанесла удары по Днепропетровской области

По данным областной военной администрации, враг бил по Никопольскому району — под удар попали сам райцентр и Покровская громада. На месте работают спасатели и коммунальные службы, которые выясняют масштабы разрушений.

Пожар в результате удара РФ по Днепропетровской области. Фото: Днепропетровская ОГА

Под утро громко было в Павлоградском районе — туда оккупанты направили беспилотник. Из-за удара произошло возгорание на одном из объектов инфраструктуры, пожар быстро ликвидировали. Местные жители не пострадали.

Ликвидация последствий обстрела. Фото: Днепропетровская ОГА

Еще один вражеский БпЛА атаковал Покровскую громаду Синельниковского района, где огнем был уничтожен автомобиль. Жертв и раненых нет.

Как сообщили в Воздушном командовании, украинские силы противовоздушной обороны уничтожили над Днепропетровщиной три российских беспилотника.

Напомним, накануне российские оккупанты сбросили авиабомбу на храм в Константиновке — есть погибшие и раненые.

А также мы сообщали, что в Черниговской области враг нанес удар по энергообъекту.