Україна
РФ атаковала Днепропетровщину — в ОВА сообщили о последствиях

РФ атаковала Днепропетровщину — в ОВА сообщили о последствиях

Дата публикации 12 октября 2025 08:09
Обстрел Днепропетровщины в ночь на 12 октября — какие последствия (фото)
Сгоревшее в результате обстрела авто. Фото: Днепропетровская ОГА

В ночь на 12 октября российские войска обстреляли несколько районов Днепропетровской области. Враг применил тяжелую артиллерию и беспилотники.

О последствиях сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

Читайте также:

Армия РФ нанесла удары по Днепропетровской области

По данным областной военной администрации, враг бил по Никопольскому району — под удар попали сам райцентр и Покровская громада. На месте работают спасатели и коммунальные службы, которые выясняют масштабы разрушений.

Обстріл Дніпропетровщини 11-12 жовтня
Пожар в результате удара РФ по Днепропетровской области. Фото: Днепропетровская ОГА

Под утро громко было в Павлоградском районе — туда оккупанты направили беспилотник. Из-за удара произошло возгорание на одном из объектов инфраструктуры, пожар быстро ликвидировали. Местные жители не пострадали.

Обстріл Дніпропетровщини 11-12 жовтня
Ликвидация последствий обстрела. Фото: Днепропетровская ОГА

Еще один вражеский БпЛА атаковал Покровскую громаду Синельниковского района, где огнем был уничтожен автомобиль. Жертв и раненых нет.

Как сообщили в Воздушном командовании, украинские силы противовоздушной обороны уничтожили над Днепропетровщиной три российских беспилотника.

Напомним, накануне российские оккупанты сбросили авиабомбу на храм в Константиновке — есть погибшие и раненые.

А также мы сообщали, что в Черниговской области враг нанес удар по энергообъекту.

Днепропетровская область обстрелы война в Украине атака Днепропетровская ОВА
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
