Оккупанты атаковали специалистов Черниговоблэнерго — число жертв возросло

РФ атаковала авто Черниговоблэнерго — количество жертв возросло
Российские оккупанты 10 октября ударными дронами атаковали автомобили "Черниговоблэнерго" в районе населенного пункта Жадово Семеновской громады. В результате обстрела возросло количество погибших.
Об этом сообщают начальник Новогород-Северской РВА Александр Селиверстов и глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
Обстрел Черниговской области
В результате российского обстрела есть раненые. Кроме того, известно о двух погибших.
"В больнице умер тяжелораненый работник облэнерго. Количество погибших из-за целенаправленного удара россиян по ремонтникам уже двое", — сообщил Чаус.
Селиверстов отметил, что захватчики повредили два автомобиля.
Напомним, в течение суток российские оккупанты нанесли почти 700 ударов по Запорожской области. Захватчики убили женщину и ребенка.
Кроме того, 10 октября враг обстрелял Чугуев в Харьковской области. В результате атаки произошли пожары.
Читайте Новини.LIVE!