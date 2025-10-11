Видео
Дата публикации 11 октября 2025 09:23
Оккупанты атаковали специалистов Черниговоблэнерго — число жертв возросло
Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты 10 октября ударными дронами атаковали автомобили "Черниговоблэнерго" в районе населенного пункта Жадово Семеновской громады. В результате обстрела возросло количество погибших.

Об этом сообщают начальник Новогород-Северской РВА Александр Селиверстов и глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Читайте также:

Обстрел Черниговской области

В результате российского обстрела есть раненые. Кроме того, известно о двух погибших.

Обстріл Чернігівської області
Пожар в результате российского обстрела. Фото: Александр Селиверстов

"В больнице умер тяжелораненый работник облэнерго. Количество погибших из-за целенаправленного удара россиян по ремонтникам уже двое", — сообщил Чаус.

Атака Росії на Чернігівську область
Поврежденный автомобиль. Фото: Александр Селиверстов

Селиверстов отметил, что захватчики повредили два автомобиля.

null
Пост Селиверстова. Фото: скриншот
null
Пост Чауса. Фото: скриншот

Напомним, в течение суток российские оккупанты нанесли почти 700 ударов по Запорожской области. Захватчики убили женщину и ребенка.

Кроме того, 10 октября враг обстрелял Чугуев в Харьковской области. В результате атаки произошли пожары.

война убийство электроэнергия Черниговская область обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
