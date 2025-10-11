Окупанти атакували фахівців Чернігівобленерго — кількість жертв зросла

РФ атакувала авто Чернігівобленерго — кількість загиблих зросла
Російські окупанти 10 жовтня ударними дронами атакували автомобілі "Чернігівобленерго" в районі населеного пункту Жадове Семенівської громади. Внаслідок обстрілу зросла кількість загиблих.
Про це повідомляють начальник Новогород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов та очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.
Обстріл Чернігівської області
Внаслідок російського обстрілу є поранені. Крім того, відомо про двох загиблих.
"У лікарні помер важкопоранений працівник обленерго. Кількість загиблих через цілеспрямований удар росіян по ремонтниках вже двоє", — повідомив Чаус.
Селіверстов зазначив, що загарбники пошкодили два автомобілі.
Нагадаємо, протягом доби російські окупанти завдали майже 700 ударів по Запорізької області. Загарбники вбили жінку та дитину.
Крім того, 10 жовтня ворог обстріляв Чугуїв у Харківській області. Внаслідок атаки сталися пожежі.
Читайте Новини.LIVE!