Окупанти атакували фахівців Чернігівобленерго — кількість жертв зросла

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС

Російські окупанти 10 жовтня ударними дронами атакували автомобілі "Чернігівобленерго" в районі населеного пункту Жадове Семенівської громади. Внаслідок обстрілу зросла кількість загиблих.

Про це повідомляють начальник Новогород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов та очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

Реклама

Читайте також:

Обстріл Чернігівської області

Внаслідок російського обстрілу є поранені. Крім того, відомо про двох загиблих.

Пожежа внаслідок російського обстрілу. Фото: Олександр Селіверстов

"У лікарні помер важкопоранений працівник обленерго. Кількість загиблих через цілеспрямований удар росіян по ремонтниках вже двоє", — повідомив Чаус.

Пошкоджений автомобіль. Фото: Олександр Селіверстов

Селіверстов зазначив, що загарбники пошкодили два автомобілі.

Допис Селіверстова. Фото: скриншот

Допис Чауса. Фото: скриншот

Нагадаємо, протягом доби російські окупанти завдали майже 700 ударів по Запорізької області. Загарбники вбили жінку та дитину.

Крім того, 10 жовтня ворог обстріляв Чугуїв у Харківській області. Внаслідок атаки сталися пожежі.