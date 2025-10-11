Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія РФ атакувала авто Чернігівобленерго — кількість загиблих зросла

РФ атакувала авто Чернігівобленерго — кількість загиблих зросла

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 09:23
Окупанти атакували фахівців Чернігівобленерго — кількість жертв зросла
Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС

Російські окупанти 10 жовтня ударними дронами атакували автомобілі "Чернігівобленерго" в районі населеного пункту Жадове Семенівської громади. Внаслідок обстрілу зросла кількість загиблих.

Про це повідомляють начальник Новогород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов та очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

Реклама
Читайте також:

Обстріл Чернігівської області

Внаслідок російського обстрілу є поранені. Крім того, відомо про двох загиблих.

Обстріл Чернігівської області
Пожежа внаслідок російського обстрілу. Фото: Олександр Селіверстов  

"У лікарні помер важкопоранений працівник обленерго. Кількість загиблих через цілеспрямований удар росіян по ремонтниках вже двоє", — повідомив Чаус.

Атака Росії на Чернігівську область
Пошкоджений автомобіль. Фото: Олександр Селіверстов  

Селіверстов зазначив, що загарбники пошкодили два автомобілі.

null
Допис Селіверстова. Фото: скриншот
null
Допис Чауса. Фото: скриншот

Нагадаємо, протягом доби російські окупанти завдали майже 700 ударів по Запорізької області. Загарбники вбили жінку та дитину.

Крім того, 10 жовтня ворог обстріляв Чугуїв у Харківській області. Внаслідок атаки сталися пожежі.

війна вбивство електроенергія Чернігівська область обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації