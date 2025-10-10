Відео
Головна Армія Удари по енергетиці — нардеп пояснив, чого хочуть росіяни

Удари по енергетиці — нардеп пояснив, чого хочуть росіяни

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 12:40
Графік відключення світла — навіщо РФ б'є по енергетиці
Рятувальники гасять пожежу після обстрілів. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська своїми ударами намагаються вивести з ладу ключові енергетичні об'єкти України. Перш за все це стосується теплоелектроцентралі та оператора системи передачі.

Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE 10 жовтня. 

Читайте також:

Удари росіян по енергетиці України

Нагорняк розповів, що цієї ночі окупанти завдавали ударів по ТЕЦ Києва, регіональних та обласних підстанціях. За його словами, Росія добре розуміє, як працює наша енергосистема, і свідомо обирає критично важливі цілі, щоб залишити українців без світла й води.

"На жаль, цю інформацію приховати неможливо. І ворог добре усвідомлює, де є слабкі місця, куди можна бити. Ми бачимо перебої зі світлом, перебої з водою в місті Києві, особливо на Лівому березі", — сказав він. 

Водночас депутат наголосив, що енергетики діють швидко, хоча після кожного влучання мають дочекатись прибуття СБУ та ДСНС. 

"Ми бачимо, що після кожного влучання енергетикам потрібно менше ніж добу для того, аби вони відновили в той чи інший регіон подачу електроенергії хоча б частково", — відзначив Сергій Нагорняк.

Нагадаємо, у ніч проти 10 жовтня росіяни здійснили масовану комбіновану атаку на енергетичні об’єкти. Внаслідок цього без світла залишились дев'ять областей. 

Водночас Юлія Свириденко пояснила, чи будуть проблеми з електрикою та водою. За її словами, відновлювальні роботи в регіонах розпочались одразу після відбоїв.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
