График отключения света — зачем РФ бьет по энергетике

Спасатели тушат пожар после обстрелов. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска своими ударами пытаются вывести из строя ключевые энергетические объекты Украины. Прежде всего это касается теплоэлектроцентрали и оператора системы передачи.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE 10 октября.

Реклама

Читайте также:

Удары россиян по энергетике Украины

Нагорняк рассказал, что этой ночью оккупанты наносили удары по ТЭЦ Киева, региональным и областным подстанциям. По его словам, Россия хорошо понимает, как работает наша энергосистема, и сознательно выбирает критически важные цели, чтобы оставить украинцев без света и воды.

"К сожалению, эту информацию скрыть невозможно. И враг хорошо осознает, где есть слабые места, куда можно бить. Мы видим перебои со светом, перебои с водой в городе Киеве, особенно на Левом берегу", — сказал он.

В то же время депутат отметил, что энергетики действуют быстро, хотя после каждого попадания должны дождаться прибытия СБУ и ГСЧС.

"Мы видим, что после каждого попадания энергетикам нужно меньше суток для того, чтобы они восстановили в тот или иной регион подачу электроэнергии хотя бы частично", — отметил Сергей Нагорняк.

Напомним, в ночь на 10 октября россияне осуществили массированную комбинированную атаку на энергетические объекты. В результате без света остались девять областей.

В то же время Юлия Свириденко объяснила, будут ли проблемы с электричеством и водой. По ее словам, восстановительные работы в регионах начались сразу после отбоя.