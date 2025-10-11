Окупанти атакували Запорізьку область — загинула жінка та дитина

Наслідки російського обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські окупанти протягом доби завдали 679 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів загинула 66-річна жінка з Гуляйполя та семирічний хлопчик із Запоріжжя. Крім того, 11 людей отримали поранення.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram у суботу, 11 жовтня.

Обстріли Запорізької області протягом доби

Загарбники здійснили чотири ракетні обстріли по Запоріжжю. Крім того, окупанти завдали 11 авіаційних ударів по:

Запоріжжю;

Біленькому;

Залізничному;

Успенівці;

Малинівці;

Полтавці.

"459 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Червонодніпровку, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне. Два обстріли з РСЗВ накрили Полтавку", — розповів Федоров.

Також противником було завдано 203 артилерійських удари по території Червонодніпровки, Приморського, Гуляйполя, Гуляйпільського, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Федоров повідомив, що загалом надійшло 68 повідомлень про руйнування багатоповерхівок, приватних будинків, автомобілів та обʼєктів соціальної інфраструктури.

Допис Федорова. Фото: скриншот

