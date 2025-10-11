Оккупанты атаковали Запорожскую область — погибли женщина и ребенок

Почти 700 ударов — на Запорожье Россия убила женщину и ребенка
Российские оккупанты в течение суток нанесли 679 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов погибла 66-летняя женщина из Гуляйполя и семилетний мальчик из Запорожья. Кроме того, 11 человек получили ранения.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram в субботу, 11 октября.
Обстрелы Запорожской области в течение суток
Захватчики совершили четыре ракетных обстрела по Запорожью. Кроме того, оккупанты нанесли 11 авиационных ударов по:
- Запорожью;
- Беленькому;
- Железнодорожному;
- Успеновке;
- Малиновке;
- Полтавке.
"459 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Червоноднепровку, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривное. Два обстрела из РСЗО накрыли Полтавку", — рассказал Федоров.
Также противником было нанесено 203 артиллерийских удара по территории Червоноднепровки, Приморского, Гуляйполя, Гуляйпольского, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.
Федоров сообщил, что всего поступило 68 сообщений о разрушении многоэтажек, частных домов, автомобилей и объектов социальной инфраструктуры.
Напомним, 10 октября захватчики атаковали Чугуев в Харьковской области. В некоторых местах произошли пожары в результате атаки.
Кроме того, Новини.LIVE показали, как выглядел Киев после российской атаки на энергетические объекты 10 октября.
