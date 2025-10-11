Видео
Главная Армия Почти 700 ударов — на Запорожье Россия убила женщину и ребенка

Почти 700 ударов — на Запорожье Россия убила женщину и ребенка

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 07:51
Оккупанты атаковали Запорожскую область — погибли женщина и ребенок
Последствия российского обстрела Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Российские оккупанты в течение суток нанесли 679 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов погибла 66-летняя женщина из Гуляйполя и семилетний мальчик из Запорожья. Кроме того, 11 человек получили ранения.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram в субботу, 11 октября.

Читайте также:

Обстрелы Запорожской области в течение суток

Захватчики совершили четыре ракетных обстрела по Запорожью. Кроме того, оккупанты нанесли 11 авиационных ударов по:

  • Запорожью;
  • Беленькому;
  • Железнодорожному;
  • Успеновке;
  • Малиновке;
  • Полтавке.

"459 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Червоноднепровку, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривное.  Два обстрела из РСЗО накрыли Полтавку", — рассказал Федоров.

Также противником было нанесено 203 артиллерийских удара по территории Червоноднепровки, Приморского, Гуляйполя, Гуляйпольского, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

Федоров сообщил, что всего поступило 68 сообщений о разрушении многоэтажек, частных домов, автомобилей и объектов социальной инфраструктуры.

null
Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, 10 октября захватчики атаковали Чугуев в Харьковской области. В некоторых местах произошли пожары в результате атаки.

Кроме того, Новини.LIVE показали, как выглядел Киев после российской атаки на энергетические объекты 10 октября.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
