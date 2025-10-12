Обстріл Дніпропетровщини в ніч проти 12 жовтня — які наслідки (фото)

РФ атакувала Дніпропетровщину — в ОВА повідомили про наслідки
В ніч проти 12 жовтня російські війська обстріляли декілька районів Дніпропетровської області. Ворог застосував важку артилерію та безпілотники.
Про наслідки повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Армія РФ завдала ударів по Дніпропетровщині
За даними обласної військової адміністрації, ворог бив по Нікопольському району — під удар потрапили сам райцентр та Покровська громада. На місці працюють рятувальники та комунальні служби, які з'ясовують масштаби руйнувань.
Під ранок гучно було у Павлоградському районі — туди окупанти скерували безпілотник. Через удар сталося займання на одному з об'єктів інфраструктури, пожежу швидко ліквідували. Місцеві мешканці не постраждали.
Ще один ворожий БпЛА атакував Покровську громаду Синельниківського району, де вогнем було знищено автомобіль. Жертв та поранених немає.
Як повідомили у Повітряному командуванні, українські сили протиповітряної оборони знищили над Дніпропетровщиною три російські безпілотники.
