Україна
РФ атакувала Дніпропетровщину — в ОВА повідомили про наслідки

РФ атакувала Дніпропетровщину — в ОВА повідомили про наслідки

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 08:09
Обстріл Дніпропетровщини в ніч проти 12 жовтня — які наслідки (фото)
Згоріле внаслідок обстрілу авто. Фото: Дніпропетровська ОВА

В ніч проти 12 жовтня російські війська обстріляли декілька районів Дніпропетровської області. Ворог застосував важку артилерію та безпілотники.

Про наслідки повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Читайте також:

Армія РФ завдала ударів по Дніпропетровщині

За даними обласної військової адміністрації, ворог бив по Нікопольському району — під удар потрапили сам райцентр та Покровська громада. На місці працюють рятувальники та комунальні служби, які з'ясовують масштаби руйнувань.

Обстріл Дніпропетровщини 11-12 жовтня
Пожежа внаслідок удару РФ по Дніпропетровщині. Фото: Дніпропетровська ОВА

Під ранок гучно було у Павлоградському районі — туди окупанти скерували безпілотник. Через удар сталося займання на одному з об'єктів інфраструктури, пожежу швидко ліквідували. Місцеві мешканці не постраждали.

Обстріл Дніпропетровщини 11-12 жовтня
Ліквідація наслідків обстрілу. Фото: Дніпропетровська ОВА

Ще один ворожий БпЛА атакував Покровську громаду Синельниківського району, де вогнем було знищено автомобіль. Жертв та поранених немає.

Як повідомили у Повітряному командуванні, українські сили протиповітряної оборони знищили над Дніпропетровщиною три російські безпілотники.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти скинули авіабомбу на храм у Костянтинівці — є загиблі та поранені.

А також ми повідомляли, що у Чернігівській області ворог завдав удару по енергооб'єкту.

Дніпропетровська область обстріли війна в Україні атака Дніпропетровська ОВА
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
