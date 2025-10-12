Відео
Україна
Донеччина залишилася без електропостачання через обстріл РФ

Донеччина залишилася без електропостачання через обстріл РФ

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 09:31
На Донеччині зникло світло внаслідок удару РФ — що відомо
Ремонт лінії електропередач. Ілюстративне фото: ДТЕК

Російські окупанти вранці 12 жовтня атакували енергетику Донецької області. Внаслідок атаки населені пункти області залишилися без електропостачання.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

Читайте також:

Ворог атакував енергетику на Донеччині

Як повідомили в обласній військовій адміністрації, зранку окупанти знову обстріляли об'єкти енергетичної системи регіону.

Екстрені служби оперативно розпочали ремонтні роботи з відновлення електропостачання.

"Фахівці вже почали ремонт і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Проте остаточні обсяги шкоди і терміни відновлення ще належить встановити. Тим часом в області працюють пункти незламності, де є тепло, електрика та інтернет", — написав Філашкін.

Обстріл Донеччини 12 жовтня
Заява Вадима Філашкіна. Фото: скриншот з Telegram

Крім того, повідомляється про скасування низки поїздів у Донецькій області через відсутність напруги в контактній мережі.

Нагадаємо, зросла кількість загиблих внаслідок удару російських окупантів по авто "Чернігівобленерго".

А також ми повідомляли, що в ніч проти 12 жовтня армія РФ атакувала Дніпропетровщину дронами й артилерією.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
