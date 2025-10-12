На Донеччині зникло світло внаслідок удару РФ — що відомо

Донеччина залишилася без електропостачання через обстріл РФ
Російські окупанти вранці 12 жовтня атакували енергетику Донецької області. Внаслідок атаки населені пункти області залишилися без електропостачання.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram.
Ворог атакував енергетику на Донеччині
Як повідомили в обласній військовій адміністрації, зранку окупанти знову обстріляли об'єкти енергетичної системи регіону.
Екстрені служби оперативно розпочали ремонтні роботи з відновлення електропостачання.
"Фахівці вже почали ремонт і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Проте остаточні обсяги шкоди і терміни відновлення ще належить встановити. Тим часом в області працюють пункти незламності, де є тепло, електрика та інтернет", — написав Філашкін.
Крім того, повідомляється про скасування низки поїздів у Донецькій області через відсутність напруги в контактній мережі.
Нагадаємо, зросла кількість загиблих внаслідок удару російських окупантів по авто "Чернігівобленерго".
А також ми повідомляли, що в ніч проти 12 жовтня армія РФ атакувала Дніпропетровщину дронами й артилерією.
