Головна Армія Росія атакувала Україну сотнею дронів — скільки цілей збито

Росія атакувала Україну сотнею дронів — скільки цілей збито

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 10:28
Обстріл України 12 жовтня — скільки цілей збито ППО
Робота ППО. Фото: Повітряні Сили ЗСУ

Російська армія в ніч на 12 жовтня здійснила масовану атаку дронами по території України. Влучання ворожих БпЛА зафіксовано в декількох регіонах.

Про це повідомляють у Повітряних Силах ЗСУ.

Читайте також:

Росія атакує Україну безпілотниками

За даними Повітряних сил, противник розпочав атаку о 20:00 11 жовтня, випустивши 118 ударних БпЛА типу Shahed і дрони-імітації різних типів із напрямків Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та Гвардійське. Також із тимчасово окупованої частини Запорізької області ворог випустив керовану авіаційну ракету Х-31.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та системи безпілотних сил оборони.

Станом на 09:00 збито або подавлено 103 ворожі безпілотники на півночі, сході та півдні країни. Попри значний успіх української ППО, зафіксовано влучання однієї ракети та 15 ударних дронів у 10 локаціях.

Обстріл України 12 жовтня
Інформація щодо знищених цілей. Фото: ПС ЗСУ

Атака продовжується станом на 10:00 — зафіксовано нові групи ударних дронів, що заходять із північного та східного напрямків.

Нагадаємо, в ніч проти 12 жовтня російські окупанти атакували Дніпропетровську область дронами та артилерією.

А також стало відомо, що внаслідок російської атаки зникло електропостачання на Донеччині.

обстріли дрони війна в Україні атака Повітряні Сили ЗСУ
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
