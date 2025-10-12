Обстріл України 12 жовтня — скільки цілей збито ППО

Росія атакувала Україну сотнею дронів — скільки цілей збито
Російська армія в ніч на 12 жовтня здійснила масовану атаку дронами по території України. Влучання ворожих БпЛА зафіксовано в декількох регіонах.
Про це повідомляють у Повітряних Силах ЗСУ.
Росія атакує Україну безпілотниками
За даними Повітряних сил, противник розпочав атаку о 20:00 11 жовтня, випустивши 118 ударних БпЛА типу Shahed і дрони-імітації різних типів із напрямків Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та Гвардійське. Також із тимчасово окупованої частини Запорізької області ворог випустив керовану авіаційну ракету Х-31.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та системи безпілотних сил оборони.
Станом на 09:00 збито або подавлено 103 ворожі безпілотники на півночі, сході та півдні країни. Попри значний успіх української ППО, зафіксовано влучання однієї ракети та 15 ударних дронів у 10 локаціях.
Атака продовжується станом на 10:00 — зафіксовано нові групи ударних дронів, що заходять із північного та східного напрямків.
Нагадаємо, в ніч проти 12 жовтня російські окупанти атакували Дніпропетровську область дронами та артилерією.
А також стало відомо, що внаслідок російської атаки зникло електропостачання на Донеччині.
