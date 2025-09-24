Обстрелы РФ по Украине 24 сентября — сколько дронов сбила ПВО

Работа сил ПВО. Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

В ночь на 24 сентября Россия осуществила массированную атаку по Украине. Российские оккупанты выпустили 152 ударных беспилотника различных типов.

Об этом сообщают в пресс-службе Воздушных Сил ВСУ.

РФ атаковала Украину дронами

По данным Воздушных сил, враг выпустил 152 ударных дрона типов Shahed, "Гербера" и других моделей, около 80 из них составляли дроны-камикадзе Shahed. Пуски осуществлялись с таких направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск в РФ и из Гвардейского на временно оккупированном Крыму.

Отражение воздушного нападения осуществляли авиация, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы, силы радиоэлектронной борьбы и беспилотные системы Сил обороны Украины.

Статистика сбитых целей. Фото: Воздушные Силы ВСУ

По предварительным данным по состоянию на 09:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 126 дронов на севере, востоке, юге и в центре страны.

Несмотря на высокую эффективность ПВО, зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА в семи локациях, а также падение обломков сбитых дронов в еще двух местах.

Напомним, в течение суток ВСУ отбили 172 атаки врага на 12 направлениях фронта.

А также мы писали, что Силы обороны уничтожили ряд важных объектов врага в России и Крыму.