Обстріли РФ по Україні 24 вересня — скільки дронів збила ППО

Робота сил ППО. Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

У ніч проти 24 вересня Росія здійснила масовану атаку по Україні. Російські окупанти випустили 152 ударні безпілотники різних типів.

Про це повідомляють у пресслужбі Повітряних Сил ЗСУ.

РФ атакувала Україну дронами

За даними Повітряних сил, ворог випустив 152 ударні дрони типів Shahed, "Гербера" та інших моделей, близько 80 із них становили дрони-камікадзе Shahed. Пуски здійснювалися з таких напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ у РФ та з Гвардійського на тимчасово окупованому Криму.

Відбиття повітряного нападу здійснювали авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи, сили радіоелектронної боротьби та безпілотні системи Сил оборони України.

Статистика збитих цілей. Фото: Повітряні Сили ЗСУ

За попередніми даними станом на 09:00, протиповітряна оборона збила або подавила 126 дронів на півночі, сході, півдні та в центрі країни.

Попри високу ефективність ППО, зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА у семи локаціях, а також падіння уламків збитих дронів у ще двох місцях.

Нагадаємо, протягом доби ЗСУ відбили 172 атаки ворога на 12 напрямках фронту.

А також ми писали, що Сили оборони знищили низку важливих об'єктів ворога в Росії та Криму.