Обстріли РФ по Україні 24 вересня — скільки дронів збила ППО

Росія атакувала Україну десятками БпЛА — скільки цілей знищено
У ніч проти 24 вересня Росія здійснила масовану атаку по Україні. Російські окупанти випустили 152 ударні безпілотники різних типів.
Про це повідомляють у пресслужбі Повітряних Сил ЗСУ.
РФ атакувала Україну дронами
За даними Повітряних сил, ворог випустив 152 ударні дрони типів Shahed, "Гербера" та інших моделей, близько 80 із них становили дрони-камікадзе Shahed. Пуски здійснювалися з таких напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ у РФ та з Гвардійського на тимчасово окупованому Криму.
Відбиття повітряного нападу здійснювали авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи, сили радіоелектронної боротьби та безпілотні системи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 09:00, протиповітряна оборона збила або подавила 126 дронів на півночі, сході, півдні та в центрі країни.
Попри високу ефективність ППО, зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА у семи локаціях, а також падіння уламків збитих дронів у ще двох місцях.
Нагадаємо, протягом доби ЗСУ відбили 172 атаки ворога на 12 напрямках фронту.
А також ми писали, що Сили оборони знищили низку важливих об'єктів ворога в Росії та Криму.
Читайте Новини.LIVE!