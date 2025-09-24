Відео
Україна
Головна Армія Росія атакувала Україну десятками БпЛА — скільки цілей знищено

Росія атакувала Україну десятками БпЛА — скільки цілей знищено

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 10:28
Обстріли РФ по Україні 24 вересня — скільки дронів збила ППО
Робота сил ППО. Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

У ніч проти 24 вересня Росія здійснила масовану атаку по Україні. Російські окупанти випустили 152 ударні безпілотники різних типів.

Про це повідомляють у пресслужбі Повітряних Сил ЗСУ.

Читайте також:

РФ атакувала Україну дронами

За даними Повітряних сил, ворог випустив 152 ударні дрони типів Shahed, "Гербера" та інших моделей, близько 80 із них становили дрони-камікадзе Shahed. Пуски здійснювалися з таких напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ у РФ та з Гвардійського на тимчасово окупованому Криму.

Відбиття повітряного нападу здійснювали авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи, сили радіоелектронної боротьби та безпілотні системи Сил оборони України.

Атака РФ по Україні 24 вересня - скільки дронів було
Статистика збитих цілей. Фото: Повітряні Сили ЗСУ

За попередніми даними станом на 09:00, протиповітряна оборона збила або подавила 126 дронів на півночі, сході, півдні та в центрі країни.

Попри високу ефективність ППО, зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА у семи локаціях, а також падіння уламків збитих дронів у ще двох місцях.

Нагадаємо, протягом доби ЗСУ відбили 172 атаки ворога на 12 напрямках фронту.

А також ми писали, що Сили оборони знищили низку важливих об'єктів ворога в Росії та Криму.

ППО дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ БпЛА
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
