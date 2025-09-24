Відео
Головна Армія Понад 170 зіткнень сталося на фронті за добу — звіт Генштабу

Понад 170 зіткнень сталося на фронті за добу — звіт Генштабу

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 09:55
Яка ситуація на фронті 24 вересня — звіт Генштабу ЗСУ
Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 1309-та доба повномасштабної агресії Росії проти України. Наші захисники продовжують стійко тримати оборону та завдавати противнику відчутних втрат на фронті — лише за минулу добу відбулося 172 бойові зіткнення.

Про це йдеться в звіті Генерального штабу ЗСУ у середу, 24 вересня.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках протягом минулої доби зафіксовано дванадцять бойових зіткнень. Противник здійснив вісім авіаударів, використавши 18 керованих авіабомб, а також провів 172 обстріли, з яких чотири — із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Північно-Слобожанському та Курському напрямках
Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку ворог одинадцять разів намагався прорвати оборонні позиції українських захисників у районах Вовчанська, Одрадного та Западного.

Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку
Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп'янському напрямку зафіксовано п'ять атак. Оборонці України відбивали штурмові дії противника в районах Куп’янська, Кіндрашівки та Петропавлівки.

Ситуація на Куп'янському напрямку
Куп'янський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку відбулося 15 атак. Російські війська намагалися прорвати нашу оборону біля Греківки, Новомихайлівки, Середнього, Колодязів, Новоселівки, Торського та Шандриголового.

Ситуація на Лиманському напрямку
Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку протягом доби наші сили зупинили три спроби ворога просунутися вперед у районах Дронівки та Ямполя.

Ситуація на Сіверському напрямку
Сіверський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку зафіксовано три бойові зіткнення поблизу Костянтинівки та Ступочок.

Ситуація на Краматорському напрямку
Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому напрямку противник здійснив 17 атак біля Плещіївки, Олександро-Калинового, Софіївки, Катеринівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Клебан-Бика, Русиного Яру, Яблунівки та Полтавки.

Ситуація на Торецькому напрямку
Торецький напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку наші захисники відбили 64 штурмові дії окупантів поблизу Володимирівки, Никанорівки, Нового Шахового, Золотого Колодязя, Новоекономічного, Миролюбівки, Родинського, Миколаївки, Променя, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Шевченка, Дачного, а також у напрямку Новоукраїнки та Філії.

Ситуація на Покровському напрямку
Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку ворог протягом минулої доби провів 33 атаки у районах Новохатського, Олександрограда, Січневого, Новоселівки, Соснівки, Тернового, Новогеоргіївки, Піддубного, Комишувахи, Новомиколаївки, Новоіванівки та в бік Успенівки.

Ситуація на Новопавлівському напрямку
Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському напрямку сили оборони відбили п'ять атак противника поблизу Полтавки.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку
Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку наші воїни зупинили одну атаку окупантів у районі Кам'янського.

Ситуація на Оріхівському напрямку
Оріхівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Придніпровському напрямку протягом минулої доби наступальних дій противник не здійснював.

Ситуація на Придніпровському напрямку
Придніпровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування ударних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують завдавати значних втрат російським військам у живій силі та техніці. Втрати російської армії за минулу добу склали 970 осіб. Також наші воїни знищили два танки, три бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, два літаки, 334 безпілотники, 130 одиниць автомобільної техніки та чотири одиниці спеціальної техніки.

Нагадаємо, Сили оборони вразили важливі цілі окупантів у Росії та тимчасово окупованому Криму.

А також бійці ГУР показали, як знищили безпілотники та укриття солдат РФ.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
