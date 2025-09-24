Видео
Главная Армия Более 170 боев произошло на фронте за сутки — отчет Генштаба

Более 170 боев произошло на фронте за сутки — отчет Генштаба

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 09:55
Какая ситуация на фронте 24 сентября — отчет Генштаба ВСУ
Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Начались 1309-е сутки полномасштабной агрессии России против Украины. Наши защитники продолжают стойко держать оборону и наносить противнику ощутимые потери на фронте — только за минувшие сутки произошло 172 боевых столкновения.

Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ в среду, 24 сентября.

Читайте также:

Какова ситуация на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано двенадцать боевых столкновений. Противник совершил восемь авиаударов, использовав 18 управляемых авиабомб, а также провел 172 обстрела, из которых четыре — из реактивных систем залпового огня.

Ситуація на Північно-Слобожанському та Курському напрямках
Северо-Слобожанское и Курское направления. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении враг одиннадцать раз пытался прорвать оборонительные позиции украинских защитников в районах Волчанска, Одрадного и Западного.

Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку
Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении зафиксировано пять атак. Защитники Украины отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Кондрашовки и Петропавловки.

Ситуація на Куп'янському напрямку
Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении произошло 15 атак. Российские войска пытались прорвать нашу оборону возле Грековки, Новомихайловки, Среднего, Колодязов, Новоселовки, Торского и Шандриголово.

Ситуація на Лиманському напрямку
Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском направлении в течение суток наши силы остановили три попытки врага продвинуться вперед в районах Дроновки и Ямполя.

Ситуація на Сіверському напрямку
Северское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском направлении зафиксировано три боевых столкновения вблизи Константиновки и Ступочек.

Ситуація на Краматорському напрямку
Краматорское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Торецком направлении противник совершил 17 атак у Плещеевки, Александро-Калинового, Софиевки, Катериновки, Александро-Шультино, Щербиновки, Клебан-Быка, Русиного Яра, Яблоновки и Полтавки.

Ситуація на Торецькому напрямку
Торецкое направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении наши защитники отбили 64 штурмовые действия оккупантов вблизи Владимировки, Никаноровки, Нового Шахтного, Золотого Колодца, Новоэкономического, Миролюбовки, Родинского, Николаевки, Луча, Лисовки, Звирово, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Шевченко, Дачного, а также в направлении Новоукраинки и Филиала.

Ситуація на Покровському напрямку
Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении враг за прошедшие сутки провел 33 атаки в районах Новохатского, Александрограда, Январского, Новоселовки, Сосновки, Тернового, Новогеоргиевки, Поддубного, Камышевахи, Новониколаевки, Новоивановки и в сторону Успеновки.

Ситуація на Новопавлівському напрямку
Новопавловское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском направлении силы обороны отбили пять атак противника вблизи Полтавки.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку
Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении наши воины остановили одну атаку оккупантов в районе Каменского.

Ситуація на Оріхівському напрямку
Ореховское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки наступательных действий противник не совершал.

Ситуація на Придніпровському напрямку
Приднепровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования ударных группировок врага не обнаружено.

Украинские защитники продолжают наносить значительные потери российским войскам в живой силе и технике. Потери российской армии за минувшие сутки составили 970 человек. Также наши воины уничтожили два танка, три боевые бронированные машины, 43 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, два самолета, 334 беспилотника, 130 единиц автомобильной техники и четыре единицы специальной техники.

Напомним, Силы обороны поразили важные цели оккупантов в России и временно оккупированном Крыму.

А также бойцы ГУР показали, как уничтожили беспилотники и укрытия солдат РФ.

ВСУ Генштаб ВСУ война в Украине фронт ситуация на фронте
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
