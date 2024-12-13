Взрывы в Винницкой области 13 декабря — Россия ударила ракетами

Дым от взрыва. Иллюстративное фото: REUTERS

Взрывы в Винницкой области прозвучали сейчас, 13 декабря, во время воздушной тревоги. А жителей областного центра призвали находиться в укрытиях.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Винницкой области

В Винницкой области звуки взрывов было слышно около 09:35. В области раздавался сигнал воздушной тревоги, гражданских просят оставаться в укрытиях.

Карта воздушных тревог по состоянию на 09:56 13 декабря Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что было зафиксировано движение ракет к северо-западу от областного центра.

"Винница! Находитесь в укрытиях! Ракеты к северо-западу от города", — говорится в сообщении.

Сообщение Воздушных сил ВСУ в Telegram

Напомним, в Польше поднимали в небо авиацию для защиты приграничных с Украиной регионов от потенциальных атак со стороны России.

А одесские школьники, которые учатся в первую смену, сегодня будут получать знания онлайн — все из-за угрозы удара со стороны России.