Взрывы в Винницкой области 13 декабря — Россия ударила ракетами

Россия атакует Виннитчину — в области раздались взрывы
Взрывы в Винницкой области прозвучали сейчас, 13 декабря, во время воздушной тревоги. А жителей областного центра призвали находиться в укрытиях.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Взрывы в Винницкой области
В Винницкой области звуки взрывов было слышно около 09:35. В области раздавался сигнал воздушной тревоги, гражданских просят оставаться в укрытиях.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что было зафиксировано движение ракет к северо-западу от областного центра.
"Винница! Находитесь в укрытиях! Ракеты к северо-западу от города", — говорится в сообщении.
Напомним, в Польше поднимали в небо авиацию для защиты приграничных с Украиной регионов от потенциальных атак со стороны России.
А одесские школьники, которые учатся в первую смену, сегодня будут получать знания онлайн — все из-за угрозы удара со стороны России.
Читайте Новини.LIVE!