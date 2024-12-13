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Польща підняла в небо авіацію через ракетну атаку РФ на Україну

13 грудня 2024 09:12
Анастасія Постоєнко - Редактор
Польща підняла в небо літаки через загрозу ракетних ударів РФ
Польська авіація. Фото: Freepik
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Польщі активізували всі засоби сил протиповітряної оборони. Таке рішення прийняте через атаку Росії різними повітряними засобами України. 

Про це повідомила пресслужба Оперативного командування Збройних Сил Польщі

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Повідомлення ПС РП. Фото: скриншот

"Увага, у зв'язку з черговою атакою Російської Федерації, яка завдає ударів маневреними ракетами, балістичними ракетами та безпілотними літальними апаратами по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, Командувач РСЗ відповідно до чинних процедур активізував усі наявні в його розпорядженні сили та ресурси, захоплено чергові мисливські пари, наземні системи ППО та радіолокаційного виявлення досягли максимальної готовності", — йдеться у повідомленні.

У повідомленні зазначили, що вжиті заходи стосуються лише захисту тих районів Польщі, які під загрозою ракетних ударів.

Нагадаємо, Росія завдала потужного удару по Україні різними повітряними засобами. У Харкові вже, як повідомили в ОВА, є поранені. Тим часом в Укренерго попередили українців про зміну графіків відключень світла на сьогодні, 13 грудня, які через атаку РФ будуть довшими. 

Польща ППО війна в Україні ракетний удар авіація

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