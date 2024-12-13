Польша подняла в небо самолеты из-за угрозы ракетных ударов РФ

Польская авиация. Фото: Freepik

В Польше активизировались все средства сил противовоздушной обороны. Такое решение принято из-за атаки России разными воздушными средствами Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования Вооруженных Сил Польши.

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Сообщения ПС РП. Фото: скриншот

"Внимание, в связи с очередной атакой Российской Федерации, наносящей удары маневренными ракетами, баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, Командующий РСС в соответствии с действующими процедурами активизировал все имеющиеся в его распоряжении силы и ресурсы, захвачены очередные охотничьи пары, наземные системы ПВО и радиолокационного обнаружения достигли максимальной готовности", — говорится в сообщении.

В сообщении отметили, что принятые меры касаются только защиты тех районов Польши, которые под угрозой ракетных ударов.

Напомним, Россия нанесла мощный удар по Украине разными воздушными средствами. В Харькове уже, как сообщили в ОВА, есть раненые. Тем временем в Укрэнерго предупредили украинцев об изменении графиков отключений света на сегодня, 13 декабря, которые из-за атаки РФ будут длиннее.